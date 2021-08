Fussball-Landespokal : TSV Lägerdorf freut sich auf Highlight zuhause

Das Team von Trainer Jörn Skottke empfängt die Husumer SV.

Lägerdorf | Einmal kurz geschüttelt und weiter geht es: Die Landesliga-Fußballer des TSV Lägerdorf trauern ihrem überraschend frühen Ausscheiden aus dem Kreispokal (0:1 n.V. in Büsum) nicht lange nach, sondern freuen sich auf ein Highlight in der Saisonvorbereitung. „Endlich mal wieder ein Heimspiel. Aber es wird natürlich eine schwere Aufgabe.“ Am Sonnabend...

