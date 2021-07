Fußball-Testspiele : TSV Lägerdorf 3:1 beim SC Hohenaspe

TS Schenefeld mit torlosem Unentschieden beim FC Elmshorn

Hohenaspe | In einem weiteren Testspiel setzte sich Fußball-Landesligist TSV Lägerdorf am Dienstagabend beim Kreisligisten SC Hohenaspe mit 3:1 durch. Ein achtbares torloses Unentschieden erzielte Kreisligist TS Schenefeld beim in der Hamburger Hamburger Bezirksliga spielenden FC Elmshorn. SC Hohenaspe – TSV Lägerdorf 1:3 (0:2) Lägerdorfs Trainer Jörn Skottke gab...

