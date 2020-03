Fussball-Verbandsliga West : TSV Heiligenstedten weicht auf Kunstrasen aus

Das Pohlmann-Team erwartet die SG Padenstedt am Itzehoer Stadion.

06. März 2020, 15:49 Uhr

Itzehoe | Bis auf den TSV Heiligenstedten (gegen SG Padenstedt) spielen zum Auftakt in die Frühjahrsserie in der Fußball-Verbandsliga West alle Steinburger Vertreter auswärts. Und auch das Julianka-Team spielt nicht auf eigenem Platz, sondern weicht auf den Kunstrasen des Itzehoer Stadion aus. VfL Kellinghusen (in Nortorf), und VfR Horst (in Kaltenkirchen) beginnen Teil zwei der Saison mit schwierigen Aufgaben. Die Partie des TuS Krempe in Todenbüttel wurde bereits am Donnerstag abgesetzt.

TuS Nortorf – VfL Kellinghusen (Sbd. 14 Uhr)

Mit gemischten Gefühlen treten die Kellinghusener die Reise nach Nortorf an. „Nach langer Pause und wetterbedingt nicht optimal verlaufener Vorbereitung ist bei uns nur schwer eine Einschätzung für die Wiederaufnahme des Punktspielbetriebes möglich“, sagt VfL-Trainer Aykut Ekici. Die Kellinghusener erwarten eine ambitionierte Heim-Elf als Gegner, die auf eigenem Platz nur schwer zu bezwingen sein wird. Ekici: „Aber wir haben in dieser Woche gut trainiert und wollen diesen Schwung mit ins Spiel nehmen.“

TSV Heiligenstedten – SG Padenstedt (Sbd. 16.15 Uhr)

Die Heiligenstedtener weichen auf den Kunstrasenplatz am Itzehoer Stadion aus und wollen so einem sonst drohenden Spielausfall aus dem Wege gehen. „Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden“, sagt Trainer Stefan Pohlmann, der auf eine sehr motivierte Mannschaft zurückgreifen kann, die nach sechs Wochen intensiven Trainings nach Einschätzung Pohlmanns gut davor ist. Bis auf Albion Seferi und Moritz Steinmann kann der TSV-Teamchef auf fast alle Akteure im Kader zurückgreifen. Die A-Jugendlichen Ole Mahlstedt und Jesper Jensen haben sich in der Vorbereitung empfohlen und werden in den Kader rücken. Neuzugang Mark Westphal wird sein Punktspiel-Debüt geben. Zielsetzung sei ganz klar ein Sieg, wie Pohlmann betont.

Kaltenkirchener TS – VfR Horst (So. 14 Uhr)

Die Personalsituation des VfR bezeichnete Trainer Florian Rammer nach dem letzten Testspiel in Bad Bramstedt (0:3) als prekär. Mit Patrick Welack, Torben Sternberg, Dominik Bubat und Alezio Peters fallen weiterhin wichtige Stammspieler aus. Zum Start in Kaltenkirchen wird außerdem Urlauber Florian Sommer fehlen. Rammer rechnet immerhin wieder mit Adem Aydogan, Deniz Muja und Florian Rossow, denen zuletzt ein Infekt zugesetzt hatte. Der Teamchef hofft nach der verpatzten Generalprobe am vergangenen Sonntag auf eine erfolgreiche Premiere beim Tabellenfünften.