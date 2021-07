Fußball-Testspiel : TSV Heiligenstedten überrascht mit 2:2 in Jevenstedt

Steinburger Verbandsligist mit verdientem Remis beim Landesligisten

18. Juli 2021, 18:38 Uhr

Jevenstedt | Fußball-Verbandsligist TSV Heiligenstedten erreichte im Testspiel am gestrigen Sonntag beim Landesligisten TuS Jevenstedt ein gerechtes 2:2-Unentschieden. Das Team von Trainer Stefan Pohlmann überzeugte insbesondere in der ersten Halbzeit und führte nach 45 Minuten verdient mit 1:0. „Das war von unserer Seite endlich mal wieder richtiger Fußball. Spielerisch und kämpferisch eine echt starke Leistung“, zog TSV-Sprecher Heiko Beck ein positives Fazit. Bereits in der zweiten Minute hatte Timon Wolf, der auf Zuspiel von Robin Kohtzer nur noch den Fuß hinhalten musste, die Steinburger in Front gebracht. Alexander Gottselig (40.) verpasste nach einem Alleingang das mögliche 2:0. Nach dem Wechsel drehten Felix Vollert (47.) nach einem Eckball und Lucas Seefeldt (57.) mit feiner Einzeleistung das Ergebnis vorübergehend zugunsten der Jevenstedter. Heiligenstedtens Neuzugang von der SG Breitenburg, Jan Davi, der in der zweiten Halbzeit für Alexander Gottselig ins Spiel kam, traf in der 67. Minute nach einer scharfen Hereingabe von Moritz Steinmann zum 2:2-Endstand.