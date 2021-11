Fussball-Verbandsliga West : TSV Heiligenstedten holt Punkt beim Marner TV

David Schwellies verhindert höheren Rückstand - Timon Wolf gleicht zum 1:1-Endstand aus

13. November 2021, 23:52 Uhr

Marne | Zwei unterschiedliche Halbzeiten prägten die Partie der Fußball-Verbandsliga West zwischen dem Marner TV und dem TSV Heiligenstedten. 1:1 (1:0) hieß es am Ende, wobei sich die Julianka-Elf erst nach einer heftigen Ansprache von Trainer Stefan Pohlmann in der Halbzeitpause sowie Umstellungen im Defensivbereich deutlich steigerte und das Unentschieden verdiente.

„Defensiv haben wir vor der Pause nicht stattgefunden. Wenn die Marne im Durchgang eins fünf Tore gegen uns machen, hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, schilderte TSV-Sprecher Heiko Beck nach dem Abpfiff. Die Ausnahme war der starke Keeper David Schwellies. Ihm war es aus Heiligenstedtener Sicht zu verdanken, dass es dazu nicht kam. Janik Pien (6., 40., 45.), Oliver Krahn (11.) und Nikolaj Bordug (19.) fanden im Schlussmann des TSV ihren Meister. Lediglich Henri Wendt (20.) netzte zum 1:0 ein.

Wachgerüttelt von ihrem Trainer zeigten die Heiligenstedtener nach Wiederbeginn dann ihr eigentliches Gesicht. Nur wenige Minuten nach der Pause glich Timon Wolf (50.) nach einem lang nach vorne geschlagenen Ball zum 1:1 aus. Cahlen Bielenberg (55.) sowie Moritz Steinmann (60.) hätten die Partie in den Folgeminuten fast gedreht. Defensiv ließ der TSV jetzt kaum noch etwas zu. Lediglich Can Büyükdere (75.) traf auf Seiten der Marner nach einer Ecke noch einmal die Latte. schö

Marner TV: Finn Ehlers – C. Krahn (57. Brast), Rosenau, Bordug (82. Hansen), Pien, S. von Levern, Landberg, O. Krahn (82. Martirosyan), Wendt (57. B. Ehlers), Herse, Rehmke (46. Büyükdere).

TSV Heiligenstedten: Schwellies – Andresen (46. Bielenberg), Koopmann, Suhr, Steinmann, Bolln, Lucht, Vett, Wolf (86. Jensen), Lauritzen (86. Mahlstedt), Klatte.

Schiedsrichter: Mirko Kurras (Reher)

Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Wendt (20.), 1:1 Wolf (50.).