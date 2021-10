Fussball-Verbandsliga West : TSV Heiligenstedten erwartet VfR Horst zum Derby

Auch VfL Kellinghusen hat Heimrecht, TuS Krempe und FC Reher/Puls müssen reisen.

29. Oktober 2021

Itzehoe | Zum Rückrunden-Auftakt steht in der Fußball-Verbandsliga West am Sonnabend das Derby zwischen dem TSV Heiligenstedten und dem VfR Horst auf dem Programm. Dithmarscher Kontrahenten haben der FC Reher/Puls (in Marne), TuS Krempe (bei Holstein-West) und der VfL Kellinghusen (gegen den Heider SV II) als Gegner.



TSV Heiligenstedten – VfR Horst (Sbd. 14.30 Uhr)

Die Regenfälle in der vergangenen Woche haben dem Sportplatz am Juliankadamm nicht gut getan. „Der Boden ist weich und das Spiel steht nach aktuellem Stand unter der Woche auf der Kippe“, wagt Heiligenstedtens Trainer Stefan Pohlmann eine nicht so gut klingende Prognose. Auf der anderen Seite will der TSV aber unbedingt spielen und hofft, dass das sonnige Herbstwetter der vergangenen Tage die Austragung erlaubt. Pohlmann: „Wir haben aus den Fehlern beim Spiel in Reher (2:3) gelernt und wollen es jetzt deutlich besser machen.“ Mit Paulsen, Smalhodzic, Kohtzer, Langer und Gottselig gibt es weiterhin Ausfälle beim TSV zu beklagen.

Der VfR Horst kommt mit dem Ziel nach Heiligenstedten, die Serie von zuletzt drei Siegen in Folge fortzusetzen. „Ich hoffe das vergangene freie Wochenende hat unseren Rhythmus nicht gestört“, sagt Trainer Florian Rammer. Er kann mit Patrick Welack, Tim Eymers, Pierre Gorny, Oliver Stange und Mirco Bassitta wieder auf Spieler zurückgreifen, die vor Wochenfrist noch gefehlt hätten.



Marner TV – FC Reher/Puls (Sbd. 14 Uhr)

„In Marne müssen wir von der ersten Minute an voll dagegen halten“, fordert FC-Trainer Michael Rohwedder von seiner Mannschaft und schickt sonst drohende Konsequenzen gleich hinterher: „Andernfalls wird gegen den gut organisierten MTV nichts zu holen sein.“ Personell fehlen Ole Dau, Eduard Knoll und Thies Göttsche. Fraglich sind die Einsätze von Jan Pukallus und Andreas Tank.



VfL Kellinghusen – Heider SV II (So. 14 Uhr)

Besser, als es das Ergebnis auszudrücken vermag, hat VfL-Trainer Aykut Ekici seine Mannschaft zuletzt in Krempe gesehen: „Wir haben drei Mal gepennt und unnötige Gegentore kassiert. Das 1:5 ist zu hoch ausgefallen.“ Nun gilt es, die schwierige Aufgabe gegen Heide zu lösen. Das Hinspiel ging mit 0:6 sehr deutlich verloren. Allerdings ist die Stärke des HSV II auch immer abhängig vom Personal und hierbei von Verstärkungen aus dem Liga-Kader. Der Begriff „Wundertüte“ wurde ja schon oft strapaziert. Personell steht beim VfL hinter dem Einsatz von Florian Barth ein Fragezeichen. Marten Bohn fällt mit Leistenbeschwerden aus.



SpVgg Holstein-West – TuS Krempe (So. 14.30 Uhr)

Mit den „Holsteinern“ hat der TuS noch eine Rechnung zu begleichen. Im Hinspiel machte ein Treffer der Dithmarscher in der Nachspielzeit zum 1:1 den schon sicher geglaubten Auftaktsieg der Kremper zunichte. „Dafür wollen wir uns revanchieren und uns die drei Punkte dort holen“, sagt Ligaobmann Moritz Wähling. Die Urlauber Bischoff und Vit sind wieder dabei. Harms und Fabian Thoma fallen dagegen aus. Der Einsatz der Oetke-Brüder ist fraglich.