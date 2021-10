Fussball-Verbandsliga West : TSV Heiligenstedten empfängt TuS Krempe zum Derby

Heimrecht haben auch der FC Reher/Puls, VfR Horst und VfL Kellinghusen.

Itzehoe | Der FC Reher/Puls (16 Punkte) hat am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga West den davongeeilten Heider SV II (18) mit einem 3:1-Sieg „wieder eingefangen“ und das Geschehen an der Spitze etwas spannender gemacht. Lediglich die Kaltenkirchener TS (19) als neuer Tabellenführer ist jetzt noch ungeschlagen. Die Reheraner wollen am bevorstehende...

