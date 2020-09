Fussball-Verbandsliga West : TSV Heiligenstedten dreht die Partie bei Heide II in letzter Sekunde

Dank später Tore sorgen Fabian Paulsen und Alexander Gottselig für die ersten drei Punkte des Pohlmann-Teams.

Avatar_shz von shz.de

20. September 2020, 12:35 Uhr

Heide | Im Vorlauf der Saison-Auftaktpartie in der Fußball-Verbandsliga West beim Aufsteiger Heider SV II hatte Heiligenstedtens Trainer Stefan Pohlmann bereits angekündigt, dass der TSV seinem stets engagierten Pressesprecher Heiko Beck zum 49. Geburtstag einen Sieg schenken wolle. Lange musste der Jubilar warten, doch nach den späten Toren von Fabian Paulsen (90.) und Alexander Gottselig (90. +3) zum 3:2 (0:0)-Erfolg war das Versprechen tatsächlich erfüllt.

Beck sah mit rund 100 Zuschauern im Stadion an der Meldorfer Straße einen über weite Strecken überlegen spielenden HSV II, der durch Mats Kosuck (10.) und Lars Schmidt (30.) Torchancen zunächst nicht nutzte. Aber auch Heiligenstedtens Butrint Rexhepaj (12., Latte) und Moritz Steinmann (15.) verpassten gute Gelegenheiten.

Nach dem Wechsel gingen die Heider durch Mats Kosuck (51.) und nach dem postwendenden Ausgleich von Marvin Vett (53.) durch Kevin Knoll (68.) zwei Mal in Front. Die Steinburger setzten aber immer wieder „Nadelstiche“ und glichen in der 90. Minute durch Simon Paulsen zum 2:2 aus. Alexander Gottselig (90. +3) setzte unter dem Jubel vieler TSV-Anhänger die Kugel nach einem Konter zum 2:3 in die Maschen.

Heider SV II: Sievers – Ayene, Schmidt (34. Knoll), Bracht (10. Besmehn), Peters, Guth (66. Adje), Hußner, Hinz, Kosuck, Giesen, Kock.

TSV Heiligenstedten: Witten – Zemke, Rexhepaj (74. Andresen), Berkhahn (82. Seferi), Suhr, Steinmann, Bolln, Paulsen, Vett, Wolf (64. Gottselig), Ely,

SR: Hogrefe (Horst)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kosuck (51.), 1:1 Vett (53.), 2:1 Knoll (68.), 2:2 Paulsen (90.), 2:3 Gottselig (90. +3).