Fußball-Kreisklasse A Süd-West : Trainer Jens Pieper macht bei SG Brokdorf/Flethsee Schluss

Nach vier Jahren sei ein Wechsel nötig, ist der erfolgreiche Coach überzeugt

von Reiner Stöter

09. Juni 2020, 17:34 Uhr

Brokdorf | In Corona-Zeiten ist vieles anders. Die SG Brokdorf/Flethsee hätte dem Trainer ihres Fußball-A-Klassen-Teams gerne einen angemessenen Abschied beschert. Das musste jedoch ausfallen. Für Jens Pieper ist trotzdem nach vier erfolgreichen Jahren Schluss.

Pieper hatte im Sommer 2016 das Zepter bei der SG übernommen und eine schlagfertige Truppe geformt. Aus persönlichen Gründen will er nun aufhören. „Nach vier erfolgreichen und lehrreichen Jahren ist aus meiner Sicht ein Wechsel nötig. Ich denke, dass ein neuer Wind in die Truppe muss und hoffe, dass mein Nachfolger dort weitermacht, wo ich aufgehört habe.“ In der Mannschaft sei noch viel Potenzial. Er selbst werde erstmal die Akkus wieder aufladen und schauen was kommt. Als Fan werde er auch weiterhin den Weg der SG verfolgen. Er wünsche der Mannschaft immer ein Tor mehr als der Gegner, so der scheidende Trainer.

Nach der Strukturreform hatte sich die SG in der B-Klasse wieder gefunden und Pieper begann mit einer zweijährigen Aufbauphase. In dieser Zeit hatte er viele junge Spieler an die Herren herangeführt, im dritten Jahr den Meistertitel in der B-Klasse SW geholt und nun mit seinem Team auch in der aktuellen Saison mit der jüngsten Truppe (im Schnitt 21,8 Jahre jung) einen guten fünften Platz in der A-Klasse erreicht.

Auch neben dem Platz konnte Pieper mit enormem Engagement punkten. So setzte er sich stets für neue Ausstattung, Trainingsmaterial und ein abwechslungsreiches Training ein. Das sei keine Selbstverständlichkeit, wie SG-Pressesprecher Michel Boldt betont. Es zeige, wie sehr Pieper mit Mannschaft und Verein harmoniert habe.

Als Nachfolger steht nun der Brokdorfer Manfred Raabe (zuletzt TSV Wewelsfleth) bereit, der ein ähnliches Konzept mit den jungen Spielern verfolgen will.