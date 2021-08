Golfer im Wettkampfmodus : Teams des Golf-Club Schloss Breitenburg auf Aufstiegskurs

Herren der offenen Altersklasse haben den Sprung in die Landesliga bereits geschafft

Breitenburg | Gleich sieben Breitenburger Teams traten zuletzt in den Mannschaftswettbewerben des Schleswig-Holsteinischen Golf-Verbandes an. Für die Herren der AK 30, der AK 50 I und AK 50 II sowie die Damen der AK 50 rückt der Gruppensieg in den GVSH Mannschaftspokalen nach dem dritten Spieltag in greifbare Nähe. Die Herren der AK 65 stehen auf einem achtbaren zwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.