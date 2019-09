Leichtathletik : Tarje Mohrdieck wechselt zur LG Dortmund

Langstreckler des SC Itzehoe geht zum Bundestrainer.

27. September 2019, 14:20 Uhr

Itzehoe | Erst der Umzug, dann der Vereinswechsel: Norddeutschlands derzeit schnellster Nachwuchs-Langstreckenläufer Tarje Mohrdieck verlässt den SC Itzehoe und trägt ab dem kommenden Jahr das Trikot der LG Olympia Dortmund. Dort trainiert er seit Anfang September mit Beginn der neuen Saison in der Trainingsgruppe von Pierre Ayadi, der als Bundestrainer auch für den männlichen Langstreckennachwuchs verantwortlich ist.

Entscheidung steht seit einem Jahr fest

Die Entscheidung, nach dem Abschluss der Schulzeit nach Dortmund zu gehen, steht schon seit über einem Jahr fest und wurde im letzten Jahr immer weiter vorangetrieben. In Dortmund findet Tarje die wahrscheinlich besten Trainingsbedingungen Deutschlands vor und wird in einer 25-köpfigen Trainingsgruppe trainieren, zu der u.a. auch U20-Europameister Elias Schreml gehört. Dort zirkuliert das Leben um das Laufen. Es besteht die einmalige Chance ins Hochleistungstraining einzusteigen, um auszutesten, wie weit es im Sport gehen kann, und dieses zudem mit dem Beginn eines Studiums zu vereinbaren. Tarje wird mit Beginn des Wintersemesters anfangen, Chemieingenieurwesen an der TU Dortmund zu studieren. Die Überlegung Studium und Sport in einem professionellen Umfeld zu verbinden, hat den Ausschlag für Dortmund gegeben.

Kontinuierliche Entwicklung

In den letzten Jahren hat sich Tarje Mohrdieck beim SC Itzehoe unter Leitung von Trainer André Beltz kontinuierlich entwickelt und in diesem Jahr u.a. zwei neunte Plätze bei Deutschen Meisterschaften und einen Norddeutschen Meistertitel erlaufen.

Beste Voraussetzungen

Die besten Voraussetzungen, seine sportliche Karriere weiter voranzutreiben und auch beim Übergang in den Junioren und Erwachsenenbereich in die deutsche Spitze vorzustoßen, sieht Mohrdieck nun aber in Dortmund, da hier ganz andere Möglichkeiten bestehen.

Nächste Ziele

Die nächsten Ziele stehen bereits vor der Tür. Mitte Oktober steht ein erster Formtest in der neuen Saison an über die eher ungeliebten 10 km beim Bridgestone Great 10k in Berlin, dem schnellsten 10 km Lauf Deutschlands. Einen Monat später geht Tarje als momentan Führender in der Wertungsserie des Deutschen Cross-Cups in die beiden EM-Qualifikationsrennen bei den Crossläufen in Pforzheim und Darmstadt.