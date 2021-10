Finale der Segel-Bundesliga in Berlin : SV Itzehoe will auf dem Wannsee um den Aufstieg mitsegeln

Hochspannung in der zweiten Liga: Kampf um die Aufstiegsplätze so offen wie selten zuvor

Itzehoe | Das Finale der Segel-Bundesliga verspricht Hochspannung. Ab Donnerstag wird in Berlin drei Tage auf dem Wannsee gesegelt. Vor allem in der 2. Bundesliga kündigt sich ein heißer Kampf um die vier Aufstiegsplätze in die erste Liga an. Mit dabei ist auch die Seglervereinigung Itzehoe (SVI) die derzeit punktgleich mit vier anderen Teams auf Rang sechs der ...

