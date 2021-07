2. Segel-Bundesliga : SV Itzehoe peilt in Hamburg guten Mittelplatz an

Christian Soyka, Lea Baur, Johanna Andresen und Oliver Lewin starten von Freitag bis Sonntag auf der Außenalster

von Reiner Stöter

07. Juli 2021, 14:08 Uhr

Itzehoe | Auf bessere Windbedingungen hofft die Seglervereinigung Itzehoe beim 2. Spieltag der 2. Segel-Bundesliga am Wochenende auf der Außenalster in Hamburg. Beim ersten Event auf dem Bodensee wurde das Team der SVI quasi ausgebremst. Wegen Flaute gab es nur sechs von 16 Rennen und die Itzehoer mussten sich mit Rang 12 zufrieden geben. Das soll bei der vom Hamburger Segelclub von Freitag bis Sonntag ausgerichteten Regatta besser werden.

„Wir streben einen guten Mittelplatz an“, sagt Steuermann Christian Soyka, der auch diesmal an der Pinne sitzen wird. Eigentlich sollte Julian Ramm das SVI-Boot in Hamburg und eine Woche später in Kiel steuern, doch der fällt wegen einer Schulterverletzung aus, so dass der SVI-Teamchef wieder selbst ran muss. Mit im Boot sitzen Lea Baur, Johanna Andresen und Oliver Lewin. „Ein echtes Mixed-Team, in dem unsere Frauen immer besser werden“, freut sich Soyka über die Entwicklung der jungen weiblichen Crewmitglieder, von denen Lea Bauer irgendwann selbst das Steuer übernehmen soll. Diesmal ist sie für die Taktik zuständig. „Wie wollen sie behutsam aufbauen“ so Soyka.

Die Außenalster liegt für die Itzehoer zwar vor der Haustür, doch Corona hat das Training dort zuletzt unmöglich gemacht. „Ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren in Hamburg gesegelt“, erklärt Soyka. „Unser Trainingsrevier ist weiterhin Kiel-Schilksee, aber am Donnerstag werden wir immerhin noch ein Abschlusstraining auf der Alster absolvieren, bevor es am Freitag losgeht.“ Man kenne die Bedingungen in Hamburg zwar trotz der langen Abstinenz gut, aber letztlich müsse das Wetter abgewartet werden. „Wenn alles normal läuft, ist ein einstelliges Ergebnis für uns drin.“