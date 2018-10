Handball-SH-Liga Frauen : Sülfeld zu stark für MTV

Herzhorn unterliegt 19:22

von shz.de

08. Oktober 2018, 15:45 Uhr

Der SV Sülfeld war SH-Liga-Handballerinnen des MTV Herzhorn zu stark. Die Steinburgerinnen mussten mit 19:22 (8:12) eine weitere Niederlage einstecken. Anders jedoch als noch vergangene Woche war Trainer Olaf Winter gar nicht einmal so unzufrieden: „Meine Frauen haben gut gespielt und vor allen Dingen kämpferisch überzeugt. Leider haben wir Anfang der 2. Halbzeit das Spiel verloren.“ Sein Team habe erneut zu viele Chancen ausgelassen.

In der Anfangsphase entwickelte sich ein enger Schlagabtausch, in dem zwar die Gastgeberinnen beständig führten, Herzhorn jedoch dran blieb. Bereits früh zeichnete sich ab, dass der SV mit einer rigorosen Härte die Begegnung bestreiten würde und damit taten sich die Blau-Gelben schwer. Auch ihre hohe Fehlerquote im Abschluss verhinderte, dass sie die Partie insgesamt offen gestalten konnten. Nach dem 3:4 (9. Minute) gerieten sie mit 4:8 ins Hintertreffen (15.) und die Sülfelderinnen hielten ihre Gegnerinnen fortan auf Distanz. Dennoch kämpften sich die Winter-Schützlinge immer wieder heran, lagen aber dennoch zur Pause wieder mit vier Toren (8:12) zurück.

Nach dem Wechsel erwischten die Blau-Gelben einen „rabenschwarzen“ Auftakt. Zwar hatte Olaf Winter in der Pause angesprochen, dass die gegnerische Torhüterin unten eminent stark wäre und so eine klare Marschroute ausgegeben, oben zu werfen, doch dies klappte überhaupt nicht. Immer wieder gingen die Herzhorner Würfe ins untere Tordrittel und so dauerte es bis zur 39. Minute ehe Sonja Stieper mit dem 9:15 der ersten Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte. Die Gastgeberinnen hingegen nutzten diese Phase, um sich bereits klar abzusetzen. Die Blau-Gelben kämpften, um den Rückstand zu verkürzen, doch dies gelang ihnen erst ab der 48. Minute. Jana Hesse traf zum 14:19 und startete damit eine kleine Aufholjagd. Als Jule Hinze dann zum 18:20 (53.) traf, war die Begegnung wieder offen. In dieser Phase vergaben die Winter-Schützlinge jedoch zwei weitere Strafwürfe und so behielten die Sülfelderinnen die Oberhand. Mit dem 19:22 setzte Jule Hinze dann den Schlusspunkt unter eine Herzhorner Leistung, auf die man in den nächsten Wochen aufbauen kann, auch wenn fünf verworfene Strafwürfe und zehn vergebene Riesen-Wurfchancen eine klare Sprache sprechen.





MTV: Mareike Struck, Yana Hesse 6, Elina Hesse 2, Maike Langenberg, Antonia Detjens, Sonja Stieper 2, Joele Riedeberger, Celine Voßbeck 4, Lisa Steinhauer, Jule Hinze 5, Sarah Baudzus