Fußball-Pokaltag der Jugend in Meldorf : Steinburger zweimal erfolgreich

VfR Horsts E- und SG Breitenburgs C-Junioren landen Finalsiege

von Ulrich Seehausen

11. Juni 2019, 13:28 Uhr

MELDORF | Immerhin: Zwei der fünf zu vergebenden Titel im Rahmen des Meldorfer Pokaltags der Fußballjugend gingen an Steinburger Vereine. Während bei den „Bubies“ (8 bis 10-Jährige) der VfR Horst das Rennen machte, gewann die SG Breitenburg das C-Junioren-Endspiel.

Die Horster „E“ ließ sich durch den Rückstand des Dithmarscher Widersachers SG Lohe/Wesseln nicht schocken. Clemens Drews war zunächst für die Spielgemeinschaft erfolgreich. Mit fortschreitender Dauer fand der VfR besser ins Spiel und drehte das Geschehen durch Joris Klenke (12., 35., 55.), Matti Clasen (20.) und Jano Stratmann (46., 48.).

Pokalsieger VfR Horst spielte mit: Guttenberg – Klenke, Clasen, Stratmann, Schuster, Worpenberg, Crone. Einwechselspieler: Mest, Ossenbrüggen, Diamini, Bazara.

Wie bereits im vergangenen Jahr triumphierten die Schüler der SG Breitenburg im Finale gegen den Heider SV. Das jüngste 3:2 des Landesliga-Meisters gewinnt an Bedeutung, weil es in Unterzahl erzielt wurde. Nach einem Feldverweis wegen Foulspiels (63.) mobilisierten die kampfkräftigen und konterstarken Steinburger alle Reserven und gelangten durch Julian Bossauer (66.) zum Siegtreffer. Mannschaftsführer Nico Dieckmann verwandelte bereits nach sechs Minuten einen Foulelfmeter, ehe Bossauer zum 2:1 traf.

Für die SG Breitenburg holten den Pokal: Ohlen – Profé, Dieckmann, Bossauer, Götzke, Gehring, Hassan, Klein, Mälk, Witt, Strudthoff. Einwechselspieler: Lammert, Siemann, Maximillian Bossauer, Onono, Giese, Ackermann, Rettih.

Die weiteren Cup-Erfolge gingen an Dithmarscher Vereine. Dabei obsiegte Gastgeber TuRa Meldorf doppelt. Die B-Junioren des Turn- und Rasensportvereins hielten SG Breitenburg 5:0 (1:0) auf Distanz. Dessen Schlussmann Elias Hagner verhinderte in der einseitigen Partie sogar noch eine höhere Niederlage. An den Toren von Lukas Fajersson (26., Foulelfmeter), Luca Gehrts (63., 66., 70.) und Tim Bojens (73., Kopfball) konnte er nichts machen.

SG Breitenburg: Hagner – Tobias Thoma (36. Rix), Wehmeyer, Ostertag, Kuprijanov, Twahirwa, Bartels, Nickels (52. Fabian Thoma), Rechenberg, Otte (57. Fadleimola), Scholz.

Im Kreispokal-Endspiel der A-Junioren ging Meldorf als 3:1-Gewinner über den FC Burg vom Platz. Lorenz Lichtwald (41., Foulelfmeter), Max Eckhardt (45.), und Sören Carstens (83.) erwiderten den Führungstreffer des Kreisligisten durch Max Hennings.

Mit einer Überraschung endete der Abtausch der D-Junioren: Außenseiter BSC Brunsbüttel behielt im Neunmeterentscheid 4:3 gegen den klassenhöheren Verbandsligisten Verbandsligist TuRa Meldorf die Oberhand. Tore im Neunmeterschießen: 1:0 Gehrts, 1:1 Sattler, 2:1 Bonk, 2:2 Drews, 3:2 Kallies, 3:3 Benidovskyi, 4:3 Schaller.