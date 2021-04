Frauen-Handball : Steinburger Quartett will mit dem MTV Heide in Liga 2

In der Aufstiegsrunde starten die Schützlinge von Trainer Helge Thomsen mit zwei Heimspielen.

Heide | Der Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga fiebern die Handballerinnen des MTV Heide entgegen. Das Team von Trainer Helge Thomsen tritt am Sonnabend, 1. Mai, um 17 Uhr in eigener Halle zunächst gegen den SV Allensbach an. Übertragung der Heimspiele im Livestream Zwar dürfen wegen der Corona-Bestimmungen keine Zuschauer in die Hemmingstedter Sporthalle kom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.