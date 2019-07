Landesmeisterschaft Turnen : Steinburger Mädchen holen sechs Medaillen

Starterinnen aus Glückstadt und Itzehoe gewinnen drei Gold-, zwei Silber und eine Bronezemedaille.

von Michael Lemm

07. Juli 2019, 12:08 Uhr

SchwaRzenbek | Sieben Turnerinnen vom ETSV Fortuna Glückstadt und zwei vom Sport-Club Itzehoe gingen bei der Landesmeisterschaft in Schwarzenbek an den Start. Mädchen im Alter von 9 bis 17 Jahre turnen dabei ihre Pflichtübungen an vier Geräten und ermitteln die jeweiligen Sieger und Platzierten. Sechs Medaillen waren dabei die Gesamtausbeute für die Steinburgerinnen – darunter drei aus Gold, zwei aus Silber und eine aus Bronze.

Die jüngste Turnerin sicherte sich gleich bei ihrem LM-Debüt eine Silbermedaille. Amelia Fladzinska vom SCI zeigte an allen Geräten gute Übungen und war besonders stolz darauf, erstmals bei einem Wettkampf den Überschlag am Sprung zeigen zu können. Ihre Vereinskollegin Julina Guk kam bei den Zehnjährigen auf einen guten siebten Platz. Nur ein Sturz vom Balken verhinderte eine bessere Platzierung.

Lana Kusch aus Glückstadt erturnte sich einen guten vierten Platz im Jahrgang 2008 und verpasste nur um 0,15 Punkte eine Medaille. Im Jg. 2007 kam beim dritten Anlauf erstmals Anna Bahlmann aus Glückstadt auf das Podest und war sehr glücklich über Rang zwei. Nachdem sie sich auch in den vergangenen Jahren öfter als Kreisbeste ausgezeichnet hatte, reichte es bisher nur für Platzierungen neben dem Treppchen. Fenja Gut (Jg. 2006) turnte ihre Übungen wie immer sicher durch und kam damit auf einen guten sechsten Platz.

Bei den 14-jährigen ging Sophie Hergenreder aus Glückstadt an den Start. Die Woche vor dem Wettkampf noch mit Fieber im Bett, war sie dann am Wettkampftag wieder einsatzbereit. Noch verschnupft turnte sie ihre Übungen am Boden, Stufenbarren und am Sprung sicher durch. Nur am Balken klappte dann nicht alles und eine niedrige Wertung folgte. Trotzdem reichte es zur Bronzemedaille.

Rike Fleischer aus Glückstadt im Jahrgang der 15-jährigen hat es endlich geschafft, auch einmal Landesmeisterin zu werden – Lohn füf fleißiges Training. Zuvor hatte es für sie bereits drei Mal Bronze und einmal Silber gegeben. Diesmal turnte sie alle Geräte ohne Fehler durch. Besonders auf dem Balken lief es in diesem Jahr gut. So schuf sie sich besonders an diesem Gerät einen soliden Punktevorsprung, der nicht mehr aufzuholen war.

Im Jahrgang 2003 wurde die Glückstädterin Mare Meyer zum dritten Mal in Folge Landesmeisterin. Ihr gelang damit der fünfte Landestitel im Einzel ihrer Laufbahn. Sicher turnte sie an allen Geräten, und außer einem kleinen Wackler beim Rad am Balken lief alles perfekt. So zeigte sie auch am Sprung bei ihrem Überschlag mit halber Drehung in der ersten und zweiten Flugphase perfektes Turnen, sie bekam dafür die Tageshöchstnote mit 18,70 Punkten von 19,00 möglichen.

Diese Wertung gelang auch ihrer Vereinskollegin Kim Lea Tiedemann. Auch sie wollte gern wie im Vorjahr Landesmeisterin werden. Jedoch am Balken musste sie einmal unfreiwillig vom Gerät und es gab einen Punkt Abzug. Ihre ärgste Konkurrentin machte es jedoch auch nicht besser und hatte ebenfalls das Pech eines großen Fehlers am Balken. So blieb es bis zum letzten Gerät spannend und letztendlich reichte es dann mit einer sehr guten Bodenübung für die 17-jährige Glückstädterin zum Landestitel – ihr Abschied aus dem Jugendbereich. Sie wechselt in die Erwachsenenklasse mit insgesamt vier Landestiteln und zwei Vizemeisterschaften, worauf sie wie auch ihr Glückstädter Trainer Harald Kolbow sehr stolz ist.