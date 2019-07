Arbeitstagung des KFV Westküste : Steinburger Kicker bereiten Saisonstart vor

Vor dem Beginn der neuen Spielzeit sind viele Änderungen zu bedenken.

von Michael Lemm

14. Juli 2019, 15:33 Uhr

Wacken | Mit seiner alljährlichen Arbeitstagung vor Saisonbeginn läutete der Männer-Spielausschuss des KFV Westküste den Countdown zum Serienstart ab dem ersten August-Wochenende ein.

Zunächst wurden im Landgasthof „Zum Wackinger“ in Wacken noch die Meister aus der vergangenen Spielzeit geehrt. Dann stellte sich der neue Spielausschuss unter dem Vorsitz von Reiner Stöter den Vereinsvertretern vor und warb darum, bei Problemen möglichst schnell das Gespräch zu suchen: „Im direkten Kontakt können die Dinge am schnellsten und effektivsten bereinigt werden“, sagte der Itzehoer. Die Zuständigkeiten unter den Mitgliedern sind dabei wie folgt verteilt: Reiner Stöter (Kreisliga, KKC Süd-West 3, Freundschaftsspiele), Astrid Kunze (KKA West u. Südwest, Kreispokal), Stefan Sommermeier (KKB West u. KKC West1), Stefan Pede (KKC Süd-West 1 u. 2), Sven Tiessen (KKB Süd-West 2, KKC Mitte 1).

Mit der Hypothek eines Punktabzuges nach § 9 (fehlende Schiedsrichter) geht diesmal mit dem TSV Brokstedt nur ein Klub in die neue Saison. Fünf weitere Vereine kommen diesmal noch mit einer Geldstrafe davon.

Breiten Raum nahmen naturgemäß die Änderungen zur neuen Spielzeit ein. So ist für alle Altersklassen der digitale Spielerpass Pflicht. Zudem gilt für alle Verbandsklassen (auch Jugend) sowie Kreisligen Männer/Frauen der Schiedsrichter-Spesenpool. Es müssen keine Einzelabrechnungen (Honorar, Fahrtkosten) jeweils nach den Spielen getätigt werden, sondern die betreffenden Vereine bezahlen entsprechende Pauschalen. Mittelfristig ist geplant, dieses Verfahren auch auf die unteren Spielklassen auszuweiten.

Neu ist ebenfalls in der kommenden Saison im Bereich des SHFV, dass die fünfte gelbe Karte automatisch ein Spiel Sperre nach sich zieht – auch in den unteren Spielklassen auf Kreisebene.

Viel Gesprächsbedarf hatten die Vereinsvertreter auch beim Thema „neue Regeln“, die Schiri-Obmann Oliver Günther vorstellte. Vor allem in Sachen Handspiel haben sich die Regelhüter um größere Klarheit bemüht. „Mittlerweile ist nahezu jedes Handspiel oberhalb der Schulter strafwürdig – egal, ob absichtlich oder nicht“, führte Günther aus. „Außer ich schieße mir selbst gegen die Hand.“

Zudem können die Schiedsrichter mit Saisonbeginn nicht nur gegen Spieler, sondern auch gegen Offizielle (Trainer, Co-Trainer usw.) persönliche Strafen verhängen. Günther: „Es ist nicht das Ziel, mit Karten gegen die Bank um sich zu werfen. Aber was bei Spielern strafwürdig ist, muss auch für Offizielle gelten.“ Eine vollständige Auflistung der entsprechenden Veränderungen (u.a. bei Schiedsrichterball, Spielfortsetzung und Auswechslungen) sowie nähere Erläuterungen dazu findet sich auf der Internetseite des SHFV unter www.shfv-kiel.de.

Nur eine leichte Zunahme in der Zahl der Urteile verzeichnete das Fußball-Kreisgericht (von 146 auf 151, fünf davon bei den Frauen). Acht Sperren gelten auch noch für die bald beginnende Saison. „Unrühmlicher Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist der SV Heiligenstedtenerkamp mit 13 Verfahren“, merkte der Vorsitzende Günther Sendel an. Ein gutes Viertel aller Verfahren basiere auf Beleidigungen. „Da könnten die Trainer vielleicht noch ein bisschen mehr gegensteuern“, appellierte Sendel an die Teambetreuer.

Zum Abschluss der Arbeitstagung wurde noch einmal intensiv über den Pokalmodus diskutiert. Kritisiert wurden zum Beispiel weite Fahrten in Vorrunde und Runde eins. Mit großer Mehrheit wurde daher der Vorschlag des Spielausschusses angenommen, künftig in den ersten Runden ortsnäher auszulosen. Die Männer-Hallenmeisterschaften sollen künftig in Nord- und Süd-Vorrunde ausgetragen werden, ehe der Kreissieger in einer Achter-Endrunde ermittelt wird. Zudem erfolgte noch einmal die Erinnerung an die Jugend-Arbeitstagung (15. August ebenfalls in Wacken) sowie an die Ü40-Meisterschaft am 24. August in Schenefeld, zu der es bisher erst zwei Anmeldungen gibt.