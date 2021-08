Sport-Terminkalender : Steinburger Fußballer starten am Wochenende in die Saison

Alle wichtigen Termine für die Woche vom 20. bis 27. August.

Itzehoe | Für die Kicker aus unserem Verbreitungsgebiet beginnt am Wochenende die neue Saison. Nach zwei Abbrüchen hoffen sie diesmal auf eine störungsfreie Spielzeit. Fußball Regionalliga Nord Männer Nord: Sbd., 14 Uhr: Heider SV – 1. FC Phönix Lübeck. Oberliga Frauen: SV Neuenbrook/Rethwisch beginnt am 29. August. A-Junioren: So., 14 Uhr: SpVg Eidertal M...

