Fußball-Verbandsliga West : Steinburger Derby VfL Kellinghusen gegen VfR Horst

TSV Heiligenstedten und FC Reher/Puls müssen in Dithmarschen ran /Krempe nach Todenbüttel

Kellinghusen | Die einzige Mannschaft der Fußball-Verbandsliga West aus unserem Verbreitungsgebiet, die an diesem Wochenende ein Heimspiel austrägt, ist der VfL Kellinghusen. Das Team von Trainer Aykut Ekici erwartet am Sonntag im Steinburger Derby den VfR Horst. Für den TSV Heiligenstedten (beim Marner TV) und FC Reher/Puls (bei der SpVgg Holstein-West) geht es in d...

