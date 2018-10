Handball-Vorschau : Steinburg-Trio muss reisen

Steinburger Teams kämpfen in den höchsten Ligen auswärts um Punkte.

von Michael Lemm

18. Oktober 2018, 18:09 Uhr

Bisher lief es nicht optimal für die drei Steinburger Handballteams in Ober- und SH-Liga. Nach zwei drei Wochen Herbstpause wollen nun die Männer des MTV Herzhorn und der HSG Horst/Kiebitzreihe sowie die Frauen des MTV Herzhorn auch in fremder Halle einen Neuanfang machen.



Oberliga Männer





SH-Liga Frauen



SH-Liga Männer

VfL Bad Schwartau II (10./2:6) – MTV Herzhorn (12./2:8). Im Kellerduell bei der Zweitliga-Reserve müssen die Schützlinge von MTV-Coach Manfred Kuhnke dringend wieder zu den Attributen finden, die sie schon immer stark gemacht hatten: Kampfbereitschaft, Leidenschaft und eine starke Abwehr.HSG Mönkeberg/Schönkirchen (5./6:2) – MTV Herzhorn (13./2:8). Auf alte Bekannte treffen die Steinburgerinnen: Vor etwas mehr als zwei Wochen gab es im Landespokal für das Team von Trainer Olaf Winter beim 26:31 im Landespokal nicht viel zu holen. Das wollen die MTV-Damen diesmal ändern.HC Treia/Jübek (8./4:4) – HSG Horst/RWK (13./2:6). Erst im vierten Spiel war dem Team von HSG-Coach Michael Krieter gegen Altenholz II in heimischer Halle das erste Erfolgserlebnis gelungen. Daran gilt es in Silberstedt anzuknüpfen, auch wenn das schon fast vier Wochen her ist.