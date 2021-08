KSV-Verbandstag in Krempe : Stehende Ovationen für Ex-Kassenwart Rainer Schmelter

Der 74-Jährige erhält als Anerkennung für 50 Jahre Einsatz im Ehrenamt den Ehrenschild.

Krempe | Ganz im Zeichen von Rainer Schmelter stand der Kreissportverbandstag 2021 in Krempe. Der nach 50 Jahren Ehrenamt in den Ruhestand wechselnde Kassenwart erhielt den Ehrenschild des Kreissportverbandes (KSV)und bleibt dem Verband damit als Ehrenmitglied erhalten. Der 74-Jährige wurde am Donnerstag-Abend mit stehenden Ovationen von der Versammlung verabs...

