Fußball-Verbandsliga West : Startprobleme bei TuS Krempe behoben

Enorme Steigerung beim Aufsteiger im Oktober und November

26. Januar 2020, 14:48 Uhr

Krempe | Der Einstieg ins Geschehen der Fußball-Verbandsliga West nach dem Aufstieg im Sommer 2019 war für den TuS Krempe zunächst beschwerlich, doch das Team von Trainer Peter Krieger bekam im Laufe der bisherigen Saison die Kurve und überwintert nach einer starken Saisonphase im Oktober und November mit insgesamt sechs Siegen auf einen beachtlichen achten Tabellenrang mit 24 Punkten aus 18 bislang absolvierten Spielen.

„Die Aufstiegsspiele für uns nach dem Gewinn der Vizemeisterschaft in der Kreisliga-Saison 2018/19 verbunden mit dem zwei Wochen späteren Einstieg in die Vorbereitung sowie mit schweren Pokalspielen zwei Mal mit Verlängerungen war eine hohe Belastung für meine Spieler. Hinzu kamen verletzungsbedingte Ausfälle, so dass wir es sehr schwer hatten, in der Verbandsliga Fuß zu fassen“, blickt TuS-Trainer Peter Krieger zurück. Ende September standen bei acht Niederlagen nach einem Drittel der Saison nur zwei Siege zu Buche.

Die Partie gegen TuS Nortorf (0:3) am 13. Oktober war für Krieger dann ein Schlüsselspiel. „Wir haben trotz der Niederlage in diesem Heimspiel gezeigt, was wir können.“ Unterstrichen haben die Kremper diese Einschätzung dann mit fünf Erfolgen vom 31. Oktober bis 1. Dezember bei nur noch einer Niederlage während dieser Zeit. „Diese Spiele sollten uns das nötige Selbstvertrauen gegeben haben, um in der Frühjahrsserie die noch notwendigen Punkte zum Klassenerhalt zu holen“, sagt Krieger, der zusammen mit seinem Co-Trainer Dennis Horn insgesamt ein positives Fazit zieht: „Dennis und ich sind mit den gezeigten Leistungen zufrieden.“

Personell setzen die Kremper im zweiten Teil der Saison wieder auf Routinier Sascha Harms (31), der nach auskurierter Verletzung den Kader verstärken soll. Mit Tom Schich, der in der Winterpause zum TSV Neuenkirchen zurückgekehrt ist, hat der TuS aber auch einen Spielerabgang zu verzeichnen. Perspektivisch sieht Peter Krieger Potenzial in der zweiten Mannschaft, wo ein, zwei Spieler für die Liga-Mannschaft bereits im Fokus stehen.