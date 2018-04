Segel-Bundesliga : Start frei am Freitag auf dem Bodensee

Seglervereinigung Itzehoe geht gut vorbereitet in die Auftakt-Regatta

von Reiner Stöter

26. April 2018, 05:39 Uhr

Es geht wieder los: Das Bundesligateam der Seglervereinigung Itzehoe startet heute zur ersten Regatta nach Friedrichshafen. Die Wettfahrten auf dem Bodensee beginnen morgen – Sonntag Nachmittag soll dann der erste Sieger gekürt werden.

Das Itzehoer Quartett geht gut vorbereitet in den ersten Spieltag. In einem zehntägigen Trainingslager auf dem Gardasee hat die Itzehoer Mannschaft mit zehn Akteuren gemeinsam mit drei anderen Vereinen intensiv im Bundesliga-Format geübt. „Wir hatten extra ein zweites Boot gechartert, damit alle auf viele Wasserstunden kommen“, sagt Teamchef Christian Soyka, der vor Friedrichshafen an der Pinne sitzen wird. Als zweiter Steuermann hat der Kieler Julian Ramm diesmal noch Pause, wird aber bei den übrigen fünf Regatten vor allem dann an den Start gehen, wenn viel Wind angesagt ist. Auf dem Bodensee wird an diesem Wochenende jedoch mit wenig Wind gerechnet, weshalb das Boot so leicht wie möglich sein soll. Das ist der Grund, weshalb Soyka beim Auftakt den Vorzug hat. Mit im Boot sitzen die Gebrüder Ole und Kai Harder sowie Hinnerk Müller.

Zusätzlich zum Trainingslager in Italien hat sich die SVI auf der Alster vorbereitet, wo unter anderem zwei Regatten gesegelt wurden. Nach dem Abschlusstraining am Dienstag ist Soyka optimistisch: „Die Bundesliga ist zwar in diesem Jahr so stark wie nie, aber wir sind nach unserer hervorragenden Vorbereitung überzeugt, dass wir in dem 18er-Feld gut mithalten können.“ Ziel sei eine Platzierung im einstelligen Bereich, so Soyka.