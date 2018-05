Handball-Oberliga : Starke Nerven gefordert

von Michael Lemm

05. Mai 2018, 04:37 Uhr

Das, was keiner wollte im Lager der Herzhorner Oberliga-Handballerinnen (10./17:33), trat ein: Nach der eigenen 22:31-Schlappe bei der bereits abgestiegenen HG OKT II und dem gleichzeitigen 25:19 des direkten Konkurrenten TuS Esingen (12./16:34) in Stockelsdorf gibt es am Sonnabend ein Quasi-Endspiel gegen den Abstieg zwischen diesen Teams. Anpfiff für die Partie in der Glückstädter Sporthalle Nord ist um 18 Uhr.

Die Zuversicht vor dem OKT-Spiel angesichts der vermeintlich komfortablen Situation wandelte sich in Entsetzen. „Ich habe viel Zeit gebraucht, um das Team wieder aufzubauen“, sagt MTV-Coach Olaf Winter. „Hoffentlich besinnen sich jetzt alle wieder auf ihre eigentlichen Stärken. Nun muss sich der Blick nach vorne richten, wir brauchen auch wieder eine positive Körpersprache.“

Die Ausgangslage ist klar: Nur ein Sieg oder Remis reicht dem MTV sicher zum Klassenerhalt. Bei einer Niederlage bräuchte man Schützenhilfe von der OKT-Reserve: Die müsste in Bredstedt (11./17:33) gewinnen, damit der MTV bei gleichen Punkten im direkten Vergleich mit dem BTSV vorn läge.

Das Hinspiel gegen Esingen in Tornesch verloren die Herzhornerinnen mit 21:25. Vor allem der zweit- und drittligaerfahrene Mittelblock mit Svenja Rix-Müller und Anastasia Zachau stellte die Steinburgerinnen vor große Probleme. Herzhorner Rückraum-Treffer gelangen an diesem Tag kaum, immer wieder blieb man an den großgewachsenen Gegenspielerinnen hängen. Sie stellen zusammen mit der im Hinspiel fehlenden Katharina Schmidt eine torgefährliche und vor allem flexible Kreis-Rückraum-Achse darstellen. Insgesamt verfügt der TuS über eine geschlossene Mannschaft mit vielen potentiellen Torschützen.

Der psychologische Vorteil dürfte derzeit wohl eher bei den Gästen liegen. Schließlich bekamen sie noch einmal unverhofft die Chance, den Klassenverbleib aus eigener Kraft zu schaffen. Es wird wohl letztlich das Nervenkostüm sein, das über Wohl und Wehe entscheidet. „Ich vertraue auf unsere Heimstärke“, sagt MTV-Coach Olaf Winter. „Wenn wir unser Potential abrufen, klappt es mit dem Klassenverbleib.“ Fehlen werden Annkristin Schmidt, Wiebke Vogel, Eike Jankowski und Verena Wagner; zudem plagten sich unter der Woche Mareike Hoffmann und Sarah Winkowski mit einem Infekt. Als zweite Torfrau wird allerdings Vera Radden ein erneutes Kurz-Comeback geben.