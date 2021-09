Basketball-Verbandsliga Nord : Starke Eagles Damen deklassieren Schleswig

Itzehoer Basketballerinnen feiern 88:37-Sieg zum Saisonauftakt

Itzehoe | Nach fast zwölf Monaten Corona-Zwangspause waren sie das erste Mal wieder in einem Punktspiel am Ball. Und wie: Den Auftakt in der Basketball-Verbandsliga Nord haben die Damen der Itzehoe Eagles gegen den TSV Schleswig mit 88:37 gewonnen. Erfahrung und Talente Erfahrung und Talente aus der Jugend kommen im Team von Coach Christian Schramm-Bünning zusam...

