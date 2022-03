Kreishandballverband Steinburg : Spielwart Axel Knüppel wechselt in den Ruhestand

Der 72-Jährige will auf dem Verbandstag in Kellinghusen am Freitag (18. März 2022) Jüngeren Platz machen. Doch die 33 Jahre als Funktionär möchte er nicht missen.

Kellinghusen | Axel Knüppel wird als Handball-Spielwart beim Verbandstag des KHV Steinburg am 18. März nicht mehr antreten. „33 Jahre sind genug. Jetzt müssen mal Jüngere ran.“ Der 72-Jährige wechselt in den verdienten Ruhestand. Die Zeit als Funktionär habe ihm aber viel gegeben und er möchte sie nicht missen, erzählt Knüppel im Rückblick. „Ich bin da quasi über N...

