Signal für gute Zusammenarbeit mit den Vereinen

Kreisfußballverband lädt G- und F-Jugend-Trainer zu einem Workshop ein: Viele Erkenntnisse für Jugendausschuss

von Reiner Stöter

19. November 2019, 13:51 Uhr

Wacken | Der Kreisfußballverband Westküste hat in einem Erfahrungsaustausch ein wichtiges Signal für die Zusammenarbeit mit den Vereinen im Jugendbereich gesetzt. Bei einem Workshop für G- und F-Jugend-Verantwortliche konnten KFV-Vorsitzender Henning Peitz und der Spielleiter der G- und F-Jugend Björn Krüger 30 Trainerinnen und Trainer in Wacken begrüßen. Ziel war es, die unterschiedlichen Spielformen der laufenden Saison zu erörtern und Vorschläge, Anregungen und Ansichten der Beteiligten für den zukünftigen Spielbetrieb zu bekommen. Das sei sehr gut gelungen, betonte Peitz nach der Veranstaltung. „Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für ihr tolles Mitwirken“, so Peitz.

Nach Begrüßung und Einführung in die Thematik ging es mit der Vorstellung der Spielform „FUNino“ los. In dieser wird mit vier oder fünf Spielern auf vier kleine Tore ohne Torhüter gespielt. Anschließend hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich während einer Stationsrallye in Gruppen zu den Themen zukünftige Mannschaftsgrößen/Spielformen, Spielorganisation für die 2. Halbserie, Verfahren Staffel-/Turniereinteilungen und allgemeine Verbesserungen zu äußern.

Während einer einstündigen Diskussions- und Austauschphase wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die für den Jugendausschuss hilfreich sein werden, den Fußball der Kleinsten in die richtige Richtung zu steuern. Anschließend gab es noch Informationen zur Qualifizierung durch den KFV-Beauftragten Nico Schlüter.