Fussball-Kreisliga Südwest : Siege für Brokstedt, Lägerdorf II und Kiebitzreihe

Steinburger Trio punktet in den Sonnabend-Partien dreifach.

Itzehoe | In den Sonnabend-Partien der Fußball-Kreisliga Süd-West bleiben die drei beteiligten Steinburger Teams jeweils siegreich. Am dritten Spieltag feiern der TSV Brokstedt (4:2 beim SC Hohenaspe) und der TSV Lägerdorf II (6:0 gegen Teutonia Alveslohe) jeweils ihren zweiten Saisonerfolg und rücken mit nunmehr sechs Punkten auf dem Konto in die Spitzengruppe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.