Futsal : SG SCI/OEL/HSC setzt sich souverän durch

Klarer Sieg bei Meisterschaften des KFV Westküste der D-Junioren in Krempe

von Reiner Stöter

26. Februar 2019, 13:24 Uhr

Die D-Junioren der SG SC Itzehoe/Oelixdorf/Hohenaspe (SCI/OEL/HSC) haben souverän die Endrunde der Futsal-Meisterschaften des KFV Westküste gewonnen. Mit einer makellosen Bilanz (18 Punkte/ 15:1 Tore) lag die SG am Ende klar vor TuRa Meldorf (13/8:2) und SG Breitenburg (9/ 6:7). An der Endrunde hatten nur sieben Teams teilgenommen, weil die SG Wilstermarsch ein Opfer der Grippewelle geworden war und kurzfristig absagen musste.

Die SG SCI/OEL/HSC war gleich mit einem 4:0-Sieg über den Heider SV in das Turnier gestartet. Danach hatte die SG dann etwas Mühe gegen den BSC Brunsbüttel, gegen den der einzige Gegentreffer beim 2:1 hingenommen werden musste. Nach dem 2:0 über Diekhusen Fahrstedt und dem 1:0 über Tura Meldorf war der Erfolg aber bereits so gut wie in trockenen Tüchern. Das 4:0 über die SG Breitenburg bedeutete dann endgültig den Titelgewinn. Der 2:0-Erfolg über Heiligenstedten zum Abschluss war schließlich noch eine gelungene Zugabe.

Einigermaßen mithalten konnte nur TuRa Meldorf, lag am Ende aber fünf Punkte hinter dem neuen Titelträger. Das Torverhältniss entschied zu Gunsten der SG Breitenburg im Kampf um Platz drei. Der punktgleiche Heider SV musste sich mit Rang vier begnügen. Die Plätze fünf bis sieben belegten TSV Heiligenstedten, BSC Brunsbüttel und Diekhusen-Fahrstedter FC.

HKM D-Junioren

SG OEL/SCI/HSC – Heider SV 4:0

Diekhusen-Fahrstedt – Heiligenstedten 0:0

SG Breitenburg – TuRaMeldorf 0:2

BSC Brunsbüttel – SG OEL/SCI/HSC 1:2

Heider SV – Diekhusen-Fahrstedter FC 1:0

TSV Heiligenstedten – SG Breitenburg 1:0

TuRa Meldorf – BSC Brunsbüttel 1:0

SG OEL/SCI/HSC – Diekhusen-Fahrstedt 2:0

SG Breitenburg – Heider SV 2:0

BSC Brunsbüttel – TSV Heiligenstedten 0:2

TuRaMeldorf – SG OEL/SCI/HSC 0:1

Diekhusen-Fahrstedt – SG Breitenburg 0:3

Heider SV – BSC Brunsbüttel 1:0

TSV Heiligenstedten – TuRaMeldorf 0:0

SG OEL/SCI/HSC – SG Breitenburg 4:0

BSC Brunsbüttel – Diekhusen-Fahrstedt 1:0

TuRa Meldorf – Heider SV 2:1

TSV Heiligenstedten – SG OEL/SCI/HSC 0:2

SG Breitenburg – BSC Brunsbüttel 1:0

Diekhusen-Fahrstedt – TuRa Meldorf 0:3

Heider SV – TSV Heiligenstedten 1:0



1. SG OEL/SCI/HSC 6 15: 1 18

2. TuRaMeldorf 6 8: 2 13

3. SG Breitenburg 6 6: 7 9

4. Heider SV 6 4: 8 9

5. TSV Heiligenstedten 6 3: 3 8

6. BSC Brunsbüttel 6 2: 7 3

7. Diekhusen-Fahrstedt 6 0: 10 1