Handball-Landesliga Nord Frauen : SG Kollmar/Neuendorf verliert in Weddingstedt

Nach schlechtem Start findet das Team von der Elbe keinen Anschluss mehr.

Kollmar | Wie schon im Hinspiel blieben auch die Handballerinnen der SG Kollmar/Neuendorf nur zweiter Sieger gegen den TSV Weddingstedt. In Dithmarschen mussten Rebecca Hauschildt (6 Tore) und ihre Mitspielerinnen mit einer 23:27 (10:16)-Niederlage im Gepäck die Rückreise an den Kollmaraner Deich antreten. In der Vorrunden-Gruppe B der Landesliga belegen die SG-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.