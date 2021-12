Handball-Landesliga Nord Frauen : SG Kollmar/Neuendorf ohne Chance gegen Stern Flensburg

In eigener Halle gibt es für das Team von der Elbe gegen den Spitzenreiter eine klare Heimschlappe.

13. Dezember 2021, 16:15 Uhr

In Spiel eins nach der am Donnerstagabend erfolgten Demission von Kjell „Kelle“ Radmer als Trainer der Landesliga-Handballerinnen kassierte die SG Kollmar/Neuendorf eine empfindliche 24:34 (10:16)-Niederlage gegen den Spitzenreiter IF Stern Flensburg.

Natürlich wäre es sehr wahrscheinlich auch mit Radmer gegen den in acht Spielen verlustpunktfreien Tabellenführer zu keinem Punkterfolg gekommen. Erstaunlich ist jedoch schon, dass die Handballerinnen vom Deich zurzeit so gar nicht ihren Spielrhythmus finden wollen. Anders kann die ohne jegliche Gegenwehr stattgefundene Anfangsphase mit einem 0:7-Rückstand, die Hallenuhr zeigte gerade einmal 10:18 Minuten als gespielte Zeit an, nicht erklärt werden.

Sechs Tore Rückstand zur Pause

Zwar kamen die SG-Frauen im Anschluss daran etwas besser ins Spiel; ihre Bemühungen änderten jedoch nichts am Sechs-Tore-Rückstand zur Pausen.

Sterns Petersen trifft nach Belieben

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild wie in Abschnitt eins; die Gäste aus Flensburg dominierten. Insbesondere Rückraumspielerin Laura Petersen (13 Tore/davon 5 Siebenmeter) traf beinahe nach Belieben. Am Ende stand für Kollmar eine Niederlage mit zehn Toren Unterschied.

SG Kollmar/Neuendorf : Evers, Großmann – Bendfeldt (1), Reimers (3), Butenop (3), Schmidt (9/davon 3 Siebenmeter), Winter (1), E. Verunac (2), Heesch (1), Hauschildt (1/1), Frizler (3). Spielfilm : 0:6 (10.), 6:11 (20.), 10:16 (30.), 13:23 (40.), 17:27 (50.), 24:34 (60.).

