2. Segel-Bundesliga : Seglervereinigung Itzehoe schafft den Wiederaufstieg

SVI beim Finale in Berlin und im Gesamtklassement Vierter

von Reiner Stöter

24. Oktober 2021, 00:19 Uhr

Chance genutzt: Die Seglervereinigung Itzehoe ist wieder erstklassig. Beim Finale der 2. Segel-Bundesliga auf dem Wannsee in Berlin belegte die SVI Platz vier und ist damit auch im Gesamtklasement Vierter. Vier Teams steigen in die erste Liga auf. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Flights machten Julian Ramm, Paula Schälke, Oliver Lewin und Ole Harder den Aufstiueg perfekt und schoben sich noch am Kieler Yacht Club vorbei. Der Sieger von Warnemünde wurde in Berlin nur Sechster – das war zu wenig. Für die SVI hätte es beinahe sogar für einen Platz auf dem Treppchen gereicht, weil der Hamburger Segelclub mit den schwierigen Verhältnissen auf dem Wannsee nicht klar kam und nur 14. wurde. Am Ende trennten beide Teams nur ein Punkt.

Wegen des Sturms konnte am Donnerstag niucht gesegelt werden. Am Freitag und Sonnabend wurden aber immerhin noch elf Flights durchgezogen von denen die Itzehoer gleich den ersten gewannen. Danach folgten fünf zweite, zwei vierte und ein fünfter Platz sowie die beiden Siege in den Flights zehn und elf. Insgesamt eine Super-Vorstellung der Itzehoer, die in Berlin nur Gesamtsieger Düsseldorf, Bochholt und die Seglervereinigung 1903 vor sich hatten. Dabei war es eine äußerst knappe Entscheidung, denn letztlich trennten die Itzehoer vom Zweitplatzierten Bochholt nur zwei Punkte. Der fünfte Platz im Flight sechs war letztlich Schuld daran, dass es nicht für das Treppchen reichte. Happy war das Team um Steuermann Julian Ramm aber trotzdem.