2. Segel-Bundesliga : Seglervereinigung Itzehoe knapp am Treppchen vorbei

SVI-Crew beim Finale auf der Alster Vierter / Siebter Platz im Gesamtklassement

von Reiner Stöter

12. Oktober 2020, 14:56 Uhr

Itzehoe/Hamburg | Versöhnlicher Abschluss für die Seglervereinigung Itzehoe (SVI) beim Finale der 2. Segel-Bundesliga in Hamburg. Auf der Außenalster schrammten Julian Ramm, Paula Schälke, Oliver Lewin und Ole Harder nur knapp an einem Treppchenplatz vorbei und belegten am Ende mit nur drei Punkten Rückstand auf Sieger Überlingen Platz vier. In der Gesamtwertung der 2. Bundesliga verbesserte sich das SVI-Team in der Abschlusswertung auf Rang sieben. In die erste Liga aufgestiegen sind Bodensee-Yacht-Club Überlingen als Meister der 2. Liga, Mühlenberger und Joersfelder Segelclub sowie Konstanzer Yacht Club.

Schlechter Auftakt

Nach dem Sieg vor drei Wochen in Kiel war die Itzehoer Crew hochmotiviert in Hamburg an den Start gegangen. Allerdings war innerhalb der kurzen Zeit kein Training auf der Alster mehr möglich gewesen, was sich zunächst als großes Handicap erwies: In den ersten drei Flights fuhr das SVI-Quartett mit zwei vierten und einem fünften Platz mehr oder weniger hinterher.

Auf der Alster herrschen andere Bedingungen als auf der Ostsee. Die Umstellung haben wir zunächst nicht hinbekommen Julian Ramm

Dass man Defizite haben würde, sei eigentlich allen bewusst gewesen. „Trotzdem waren wir überrascht, wie schlecht es zunächst lief“, so Steuermann Julian Ramm. Zum Abschluss des ersten Tages folgten aber noch ein zweiter und ein dritter Platz, was die SVI wieder nach vorn spülte, weil auch die anderen Teams mit Problemen zu kämpfen hatten.

Aufholjagd

Mit dem Sieg im ersten Flight an Renntag zwei ging die Aufholjagd weiter. „Es war aber ein schwerer Rucksack, den wir aus den ersten Rennen mitschleppen mussten. Aber es klappte immer besser und schließlich waren wir auf Schlagdistanz zur Spitze“, erzählt Ramm. Manchmal sei das Segeln auf der Alster aber eine Glückslotterie, so dass man auch schlechte Platzierungen mit einkalkulieren müsse.

Sven Jürgensen

Die gab es schließlich am letzten Tag, nachdem wiederum mit einem Sieg im ersten Rennen der Angriff auf die Spitze eingeläutet war. Es folgte jedoch ein fünfter Rang, womit der Treppchenplatz wieder weg war. Ein dritter Platz und ein weiterer Sieg reichten nicht mehr um wieder aufs Treppchen zu springen, so dass am Ende der vierte Rang übrig blieb.

Happy

„Wir sind aber nicht enttäuscht und absolut zufrieden mit dem Erreichten.“ Unter die Top fünf zu segeln, sei schon sehr gut. Die neue Aufteilung im Boot habe sich auch auf der Alster positiv ausgewirkt. „Es hat sich im Endeffekt gelohnt, dass wir in der gleichen Besetzung wie in Kiel gesegelt sind. Das Team war eingespielt und hat sich vom schwachen Start nicht beeindrucken lassen“. Die Stimmung sei immer gut gewesen, deshalb habe man sich auch relativ schnell auf die neuen Bedingungen einstellen können, erklärt Julian Ramm. „Und dann haben wir mit zwei Siegen am letzten Tag noch einmal richtig Spaß gehabt. Wir sind happy, allen gezeigt zu haben, dass wir auch auf Binnengewässern vorne mitmischen können.

Siebter zum Saisonabschluss

Mit dem siebten Platz im Gesamtklassement, ist letztlich der angestrebte einstellige Tabellenplatz erreicht worden. Das war nach den beiden ersten Spieltagen (Platz neun in Kiel und Rang 14 in Berlin) nicht unbedingt zu erwarten. Insofern kann diese schwierige Saison durchaus noch als befriedigend abgehakt werden.

Weichenstellung

Nun werden aber bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. „Wir versuchen so breit wie möglich aufgestellt zu sein, und suchen deshalb immer neue Teammitglieder“, so Ramm. Es komme vielleicht eine neue Steuerfrau hinzu, um ihn selbst und Christian Soyka zu entlasten. Man wolle aber auf jeden Fall das Training intensivieren, weshalb es eine Kooperation mit OneKiel geben wird. Die Kieler, die nach dem Aufstieg auf Anhieb Vizemeister in der 1. Bundesliga geworden sind, seien ein sehr guter Partner. Um häufiger trainieren zu können, sei nun geplant, das vereinseigene Boot von Laboe nach Schilksee zu verlegen. „Die Konkurrenz ist stark. Deshalb müssen wir immer gut vorbereitet sein.“