2. Segel-Bundesliga : Seglervereinigung Itzehoe fährt in Kiel auf Platz vier vor

Für das Team um Skipper Christian Soyka lief der dritte Spieltag fast perfekt

Itzehoe | Am Ende waren alle glücklich: „Im Großen und Ganzen ist es perfekt für uns gelaufen“, freute sich Steuermann Christian Soyka nach dem vierten Platz der Seglervereinigung Itzehoe (SVI) am dritten Spieltag der 2. Segel-Bundesliga in Kiel-Schilksee. Erst zu wenig, dann zu viel Wind – so könnte man die drei Tage in Kiel auf einen Nenner bringen. Insgesamt ...

