Triathlon-Bundesliga : SCI rutscht in Tabelle ab

Itzehoer Team bleibt in Verl hinter den Erwartungen zurück / Abstiegszone rückt vor letztem Rennen näher

von shz.de

29. August 2018, 16:36 Uhr

Für die Triathleten des Sportclub Itzehoe wird es beim letzten Wettkampf der Bundesliga in knapp zwei Wochen in Hannover spannend werden: Das zuletzt absolvierte Rennen in Verl sorgte nämlich dafür, dass sie in der Tabelle nach unten abgerutscht sind und nun den Abstieg verhindern müssen.

„Der letzte Wettkampf in Verl lag etwas hinter den Erwartungen der Athleten“, sagt Trainer André Beltz. Pascal Jeworek etwa habe, nachdem er eine gute Schwimmleistung erbrachte, „leider einen rabenschwarzen Tag auf dem Rad erlebt“, obwohl das Radfahren für gewöhnlich sein Trumpf sei. „Heute ging nichts, kraftlos verlor er Zeit“, so sein Trainer. Der Lauf gelang dann aber doch besser, sodass Jeworek als 71. ins Ziel kam. Bei seinem Teammitglied Thies Heinrichs, welcher den 60. Platz belegte, haperte es diesmal auch beim Radfahren, da er es nicht schaffte aus der großen Gruppe von Startern nach vorne zu kommen, um sich einen wichtigen Vorteil beim Wechsel zu verschaffen –stattdessen stieg er kurz hinter der Gruppe ab und versuchte sich einen guten Lauf zu erkämpfen.

Früher als Heinrichs konnte Lucas Hüllweck als 47. die Ziellinie überqueren, obwohl er nicht an seine starken Laufzeiten der letzten Wochen herangekommen ist. Einen herausragenden Lauf sah man dafür bei dem vierten SCI-Athleten Nick Hansen: Er kämpfte sich hoch auf den 15. Platz und wurde damit schnellster Itzehoer. Dabei kostete ihn eine Zeitstrafe 10 Sekunden, da er beim Wechsel von der Radstrecke zur Wechselzone zu spät vom Fahrrad gesprungen ist. Ohne die Zeitstrafe hätte er es sogar unter die Top Ten –auf den neunten Platz- geschafft.

„Dass wir aufgrund von Friedrich Hegges kurzfristiger Erkrankung ohne einen Ersatz nur zu viert am Start waren, war leider kein Vorteil“, sagt Beltz. Trotz Hansens erfolgreichem Ergebnis, rutschte das Team mit dieser Tagesplatzierung in der Tabelle etwas ab und so gilt es nun in Hannover den Abstieg zu verhindern. „Der Abstand zu einem Abstiegsplatz ist deutlich geschrumpft, auch wenn noch drei Plätze dazwischen liegen.“ Mit Ausnahme der beiden Langzeitverletzten Frederic Süßmann und Jakob Voigt, würden die SCI-Athleten aber dafür aus dem Vollen schöpfen können. Die fünf Schnellsten wird Beltz vorher für den Wettkampf auswählen. „Dann zählt es alles zu geben für den Verbleib in der Liga. Es wird spannend.“