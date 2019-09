Offene Degen-Titelkämpfe in Bad Segeberg : SCI-Fechter holen U20-Team-Landestitel

Rasmus Linow und Liv Bangert Vizemeister im Einzel

von Reiner Stöter

03. September 2019, 15:41 Uhr

Bad Segeberg/Itzehoe | Im ersten Fechtturnier der neuen Saison ging es für die Degenfechter des SC Itzehoe gleich zu den offenen Landesmeisterschaften der Senioren und der U20-Altersklasse in Bad Segeberg. Dort überzeugten die Störstädter mit mehreren vorderen Plätzen. Liv Bangert und Rasmus Linow sicherten sich Silber in der Alterklasse U20. Und das U20-Herrendegenteam um Rasmus Linow wurde sogar Landesmeister.

U20-Einzel Herren

Über zwei starke Vorrunden und klare Siege im K.o. über Lasse Brackert (Elmshorner MTV) und Nikolas Luther (FG Segeberg) traf Rasmus Linow im Halbfinale des U 20-Wettbewerbs auf seinen Vereinskameraden Tobias Eckhardt, den er deutlich mit 15:8 besiegte. Im Finalgefecht konnte sich Linow trotz guter Riposten, aber mit zu schnell erkennbaren Angriffen, gegen den ehemaligen Segeberger und jetzt Tauberbischofsheimer Bendix Kelpe nicht durchsetzen und wurde Zweiter.

U20-Team Herren

Aufgrund der vielen Ranglistenpunkte von Linow hatte das U20-Degenteam des SCI mit Tobias Eckhardt, Nils Halbleib, Rasmus Linow und Emre Özsimsek ein Freilos und traf direkt im Finale auf den Elmshorner MTV. Dort dominierten die SCI-U20-Herren eindeutig. Mit 45:29 Treffern sicherte sich das SCI-Team den Titel und damitdie Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften

U20-Einzel Frauen

Im Degen-Wettbewerb der U20-Fechterinnen gingen für den SCI Liv Bangert, Friederike Than und Keona Carado an den Start. Friederike Than qualifizierte sich als zweitbeste Fechterin insgesamt neben Liv Bangert für das KO der besten 12. Im Viertelfinale trafen die beiden dann direkt aufeinander, wobei Than am Ende Bangert knapp mit 13:15 unterlegen war, womit Letztere in Halbfinale einzog. Dort musste sich Loreley Wall (Fechtergilde Südholstein)der Itzehoerin beugen. Im Finalgefecht hatte Bangert dann jedoch gegen lokalmatadorin Greta Röpke von der FG Segeberg keine Chance.

U20-Team Frauen

Im U20-Teamwettbewerb schlug das SCI-Trio Bangert, Carado und Than im Halbfinale die Fechtergilde Südholstein mit 45:37. Im spannenden Finale gegen die FG Segeberg ging es dann zunächst sehr ausgeglichen zu, doch ab dem sechsten Gefecht gaben die Segebergerinnen ihre Führung nicht mehr ab und siegten mit 45:40 Treffern.

Seniorinnen-Einzel

Bei den Seniorinnen knüpfte Liv Bangert an ihre Leistungen vom Vortag an. Sie musste sich allerdings gegen Röpke erneut geschlagen geben und belegte anschließend Platz 5. Keona Carado kämpfte sich mit technisch sauberen Aktionen ins Halbfinale vor. Dort unterlag sie ebenfalls Greta Röpke und wurde abschließend Vierte.

Seniorinnen-Team

Im Mannschaftswettbewerb trafen die Itzehoerinnen Liv Bangert, Keona Carado, Solveig und Ilka Linow im Halbfinale als Viertgesetzte auf die Favoriten der FG Segeberg. Nach einem extrem spannenden Krimi bis zum Schluss hatten die Segebergerinnen schließlich einen Treffer Vorsprung. Das war Pech, denn ein Sieg gegen den späteren Landesmeister war durchaus möglich.

Senioren

Der Herrendegen Einzel-Wettkampftag war für die SCI-Fechter nicht sehr fruchtbar. Auch für die Itzehoer Mannschaft mit Sascha Becker, Tobias Eckhardt, Mads Eskildsen und Holger Linow gab es nichts zu holen. Im Halbfinale gab eine 26:45-Niederlage gegen die erste Mannschaft der FG Segeberg und im Gefecht um Platz drei gegen die zweite Segeberger Vertretung hieß es am Ende 45:37 für die Routiniers des Gastgebers.