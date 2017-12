Badminton-Verbandsliga : SCI beendet Hinrunde als Zweiter

vergrößern 1 von 2 Foto: fk 1 von 2

von Reiner Stöter

erstellt am 13.Dez.2017 | 05:27 Uhr

Zum Spitzenspiel „Dritter gegen Zweiter“ empfing der SC Itzehoe am Sonnabend den Oberliga-Absteiger ATSV Stockelsdorf in der Badminton-Verbandsliga. In einer packenden Begegnug setzten sich die Steinburger mit 5:3 durch und zogen so in der Tabelle an den Gästen vorbei auf Platz zwei.

Der SCI erwischte einen perfekten Start in die Begegnung. Sowohl Claas Lantau und Sebastian Remus im 1. Herrendoppel als auch Sonja Soltwisch und Dagmar Thams im Damendoppel sicherten sich den ersten Durchgang mit 21:15. Während die Itzehoer Herren auch im zweiten Durchgang mit druckvollem Spiel das Tempo hoch hielten und so das 1:0 erzielten, mussten die Damen den Satzausgleich hinnehmen. Doch im dritten Satz fand das SCI-Duo zurück in die Spur und besorgte das 2:0.

Im 2. Herrendoppel trafen Sebastian Köster und Malte Blohm auf jede Menge Badmintonerfahrung bei den Gästen. „Altmeister“ Michael Schneider – Spieler der Altersklasse O55 und dort mehrfacher deutscher Meister und WM-Medaillengewinner – trat gemeinsam mit Gunnar Ralf für den ATSV an. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel, bei dem die Steinburger bei 20:19 im zweiten Satz bereits Matchball hatten. Die Gäste drehten jedoch noch einmal die Partie und gewannen denkbar knapp mit 21:19 im dritten Durchgang.

Weiter ging es mit dem Dameneinzel, wo sich Dagmar Thams bestens aufgelegt präsentierte. Mit jeweils 21:16 sicherte sie sich souverän beide Sätze. Als dann auch noch Claas Lantau mit einer starken Leistung im ersten Herreneinzel gegen Patrick Wulf in zwei hart umkämpften Sätzen auf 4:1 erhöhte, benötigte der SCI nur noch einen Sieg zum doppelten Punktgewinn. Sebastian Remus konnte diesen im zweiten Herreneinzel noch nicht einfahren. Gegen das sichere und präzise Spiel von Gunnar Ralf hatte er einen schweren Stand und musste eine Niederlage in zwei Sätzen hinnehmen.

Erfolgreicher war Malte Blohm im dritten Herreneinzel. Mit 21:18, 21:16 besiegte er seinen Kontrahenten und holte so den wichtigen fünften Punkt zum vorzeitigen Sieg. Das abschließende gemischte Doppel war somit zwar nicht mehr relevant für den Spielausgang, bot jedoch noch einmal hochklassiges Badminton für das Itzehoer Publikum. Immerhin trafen hier die beiden in dieser Saison noch ungeschlagen Mixedpaarungen aufeinander. So entwickelte sich auch ein bis zum Schluss spannendes Spiel, das erst bei 21:19 im dritten Satz zu Gunsten der Gäste entschieden wurde. Mit dem 5:3-Sieg beendet der SCI die Hinrunde als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf Ligaprimus BW Wittorf. Ein überraschend starkes Zwischenergebnis für den Verbandsligaaufsteiger.

Während die Liga bereits am kommenden Wochenende mit der Rückrunde startet, greifen die Störstädter erst wieder im neuen Jahr ins Geschehen ein. Weiter geht es am 13. Januar um 14 Uhr beim TSV Schwarzenbek.