Fußball-Verbandsliga West : Schwere Verletzung bei Horsts Alezio Peters

Das mit 1:3 verlorene Spiel des VfR gegen TuS Nortorf wird früh zur Nebensache

Avatar_shz von Gunther Schöniger

24. November 2019, 11:38 Uhr

Horst | Überschattet von einer schweren Verletzung, die der Horster Alezio Peters schon nach wenigen Minuten erlitt, wurde die Partie der Fußball-Verbandsliga West zwischen dem VfR und TuS Nortorf. Am Ende behielten die Gäste mit 3:1 (1:0)-Toren an der Heisterender Chaussee die Oberhand. „Für uns geriet das Spiel selbst schnell in den Hintergrund. Alezio knickte nach einem Stoß in einem Zweikampf mit dem Knie so unglücklich um, dass er mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus musste“, erläuterte VfR-Trainer Florian Rammer die Szene, die ihn bereits in der sechsten Minute zum ersten Wechsel (Denis Muja kam für Peters) veranlasste.

Trotz Schock ordentliche Leistung

Das ging in Horst allen durch Mark und Knochen, zumal Alezio Peters gerade eine gute Form erreicht hatte und nun unter Tränen das Spielfeld verlassen musste. Wahrscheinlich fällt er mehre Monate aus. Dennoch sorgten seine Teamkameraden für eine ordentliche Leistung, standen defensiv gut, mussten aber kurz vor der Pause durch Marvin Sievertsen (44.) das 0:1 hinnehem. Acht Minuten nach der Pause erhöhte Rouven Lamprecht (53.) nach einem Eckball auf den zweiten Pfosten auf 0:2. „Wir haben uns aber nicht beirren lassen und weiter Gas gegeben“, so Rammer. Hoffnungen keimten auf, das Spiel noch „aus dem Feuer" zu holen, als Gästekeeper Marten Köper nach einer Bubat-Ecke mit einem Eigentor (74.) die Horster auf 1:2 herankommen ließ.

Gelb-Rot für Tomoe

Der eifrige Neiji Tomoe, der die Kugel aus dem Netz holte, um die Partie schnell zu machen, dabei aber TuS-Keeper Köper über den Haufen rannte, sah in dieser Szene die gelbe Karte und nach einem Foul in der 87. Minute gelb-rot. Auf der anderen Seite folgte ihm der Nortorfer Sievertsen (88.) nur eine Minute später. Als der Gastgeber in der Nachspielzeit alles nach vorne warf, war nach einem langen Abschlag von Köper für Rouven Lamprecht (90. +7) der Weg frei und er schloss den Konter mit dem 1:3 ab.