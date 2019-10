Fußball-Verbandsliga WEst : Schwere Heimaufgaben für Steinburger Trio

Heiligenstedten, Krempe und Kellinghusen vor eigenem Publikum / Nur Horst auswärts

24. Oktober 2019

Itzehoe | Mit Heimspielen gehen in der Fußball-Verbandsliga West der TSV Heiligenstedten (gegen TuS Nortorf), VfL Kellinghusen (gegen die Kaltenkirchener TS) und TuS Krempe (gegen den WSV Tangstedt) in den 14. Spieltag. Auswärts muss der VfR Horst (bei der SG Padenstedt) ran.



TSV Heiligenstedten – TuS Nortorf (Sbd. 14.30 Uhr). „Auf uns wartet eine ganz harte Nuss. Mit den Nortorfern kommt ein Meisterschaftsmitfavorit zu uns, der derzeit mit erst sechs Gegentoren die mit Abstand beste Defensiv-Bilanz vorweisen kann“, erwartet Heiligenstedtens Trainer Stefan Pohlmann die Rendsburg-Eckernförder mit großem Respekt. Auch offensiv ist der TuS gut unterwegs. „Wir möchten unsere Leidenschaft dagegen halten. Mit dem richtigen Willen kann man bekanntlich Berge versetzen“, ergänzt Pohlmann seine Analyse. Dass der Wille vorhanden ist, lässt sich daran festmachen, dass in Kiel studierende Spieler von der Uni direkt zum Training anreisen. Mit Zemke (privat verhindert), Steinmann (verletzt), Bangert (Urlaub), Bolln (arbeitsbedingt verhindert) und Suhr (gesperrt nach der fünften gelben Karte) muss Pohlmann allerdings gravierende Ausfälle verkraften.



SG Padenstedt – VfR Horst (Sbd. 14 Uhr). Mit hohen Erwartungen reist der VfR am Sonnabend zum Tabellenletzten nach Padenstedt. „Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen“, sagt der Horster Trainer Florian Rammer. Die personelle Lage entspannt sich bei den Süd-Steinburgern, wobei Simeon Duwensee allerdings noch krank geschrieben ist. Denis Muja und Atkan Göremez sind im Aufbautraining. Aller Voraussicht reicht es bei beiden aber noch nicht für einen Startelf-Einsatz. Die Padenstedter hat sich Rammer gegen Tangstedt angesehen. „Wir werden sicher mehr Ballbesitz haben, als in anderen Spielen, wissen auch um unsere Schwierigkeiten gegen Mannschaften von unten in der Tabelle“, sagt der Teamchef. Im Training wurde die Mannschaft jedoch darauf vorbereitet, wie sie zu reagieren hat, um den angestrebten Sieg einzufahren.



TuS Krempe – WSV Tangstedt (So. 14 Uhr). Auf ein Kampfspiel stellen sich die Kremper ein. „Unser Ziel muss es sein, die drei Punkte einzufahren“, sagt Trainer Peter Krieger, der neben Michael Riemann und Marcel Garthe auf die Urlauber Cosimo Maniscalco und Niklas Vit verzichten muss. Problem des TuS ist die fehlende Durchschlagskraft im Angriff. „Wir müssen es auch wollen, aber daran fehlte es zuletzt“, fordert Krieger mehr Leistungsbereitschaft.



VfL Kellinghusen – Kaltenkirchener TS (So. 15 Uhr). Für den VfL wird es wichtig sein, nach zwei Spielausfällen in Folge wieder in die Spur zu kommen. Das Duell der beiden Teams aus dem oberen Mittelfeld (Siebter gegen Fünfter) dürfte eine Begegnung auf Augenhöhe werden. „Ich hoffe, dass wir ziemlich schnell zu unserem Spiel finden“, sagt Trainer Aykut Ekici. Personell fehlen den Kellinghusenern Jasper Schwarz und Morten Kramer.