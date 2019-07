Extremberglauf in den Alpen : Schweinert kämpft sich auf den Gipfel

Itzehoer kommt nach großen Anstrengungen auf dem Osterfelder-Kopf bei Garmisch-Partenkirchen an

von shz.de

25. Juli 2019, 16:35 Uhr

Itzehoe | Den 39. Internationalen Osterfelder-Berglauf dürfte Volker Schweinert (62) noch lange in Erinnerung behalten. Zum einen, weil es seine 30. Teilnahme an der Traditionsveranstaltung war, und zum anderen, weil der für den SC Itzehoe startberechtigte Langstreckler trotz ausdauernden Trainings über Monate hinweg diesmal an seine körperlichen Grenzen stieß.

Verwunderlich ist der Kräfteverschleiß aber nicht. Mit einer Gesamtlänge von 12,5 Kilometern und einem Höhenunterschied von 1100 Metern zwischen Start- und Ziellinie zählt der vom Deutschen Leichtathletikverband offiziell genehmigte Osterfelder-Berglauf zu den schwersten in den Alpen. Dass während des langen Törns selbst best ausgebildeten Bergläufern an den steilen Passagen zwischen der Talstation der Osterfelderbahn in 750 Meter und dem Osterfelder-Kopf in 2050 Meter Höhe irgendwann die Beine schwer werden, anerkannte auch Wolfgang Plümpe. „Es ist nicht einfach“, sagte der Veranstaltungsleiter. Insbesondere dann nicht, wenn beim Start 29 Plusgrade herrschen und es im Zielbereich immer noch 19 Grad warm ist. Das zur Kühlung und zur Erfrischung zwischendurch ausgegebene Wasser wirkte angesichts der hohen Temperaturen nicht mehr, als der Tropfen auf dem heißen Stein.

Für Volker Schweinert begann die Tortur nach rund acht Kilometern am „Kreuzeck“, ein Bereich, der 1634 Meter hoch liegt. „Da sah Volker noch ganz gut aus“, stellte später Mitorganisatorin Annemarie Lechner heraus. Zuschauer beobachteten danach am 1932 Meter hoch gelegenen „Felsdurchbruch“ bei Kilometer 11, dass der Itzehoer nach der rund 400 Meter langen Steigung – wie andere Läufer oder Walker übrigens auch – nur noch schwer Tritt fassen konnte. Doch aufgeben, das wollte der Seniorenläufer nicht. Und auch wenn es ihm weiterhin dreckig ging und er keinerlei Körner mehr hatte, von denen er zehren konnte, so kämpfte er sich doch die verbleibenden Meter hinauf in die Höhe. Wohl wissend, dass seine Endzeit von 2:18:40 Stunden die langsamste ist, die jemals beim Osterfelder-Berglauf für ihn gestoppt worden war, so hatte Volker Schweinert doch eine Genugtuung: „Ich bin oben angekommen und zwischendurch nicht ausgestiegen.“ Zwei andere Ausdauersportler konnten das nicht sagen. Insgesamt beteiligten sich 164 Läufer und 12 Walker an der Veranstaltung.

Dass Volker Schweinert es in diesem Jahr angesichts des warmen Wetters besonders schwer Jahr haben würde, war ihm bereits vor dem Start bewusst. Schon Tage vorher richtete er seine Augen immer wieder auf den Osterfelder-Kopf, der von seinem Hotel aus gut sichtbar war. Ob seine läuferische Vorbereitung im Kreis Steinburg und die zwei Wochen dauernde Trainingsphase mit Berganläufen am nahen Wank, ein Berg mit 1780 Meter Höhe, ausreichen würde, um für den Osterfelder-Berglauf gewappnet zu sein, war für ihn nicht restlos sicher. Deshalb: Eine Nervosität über Tage hinweg bei ihm war unverkennbar.

Dass der Itzehoer trotz seines Einbruchs nach zwei Dritteln der Strecke beachtliches geleistet hatte, würdigte Wolfgang Plümpe bei der Siegerehrung so: „Volker trainiert im Watt, um bei uns auf die Berge zu laufen.“ Auf jeden Fall sei es so, dass diejenigen, die über das Jahr gesehen, ständig Kraft und Ausdauer an den kräftigen Steigungen der Alpen tanken können, denen überlegen sind, die ihr Training hauptsächlich im Flachland durchführen.

Auch wenn er sich seinen 30. Start in Garmisch-Partenkirchen in unmittelbarer Nähe zur weltberühmten Kandahar-Schi-Rennpiste anders vorgestellt hatte, so lässt sich der Seniorenläufer für die Zukunft nicht entmutigen. Im kommenden Jahr wolle er wieder mit von der Partie sein. Klar sei ihm allerdings auch, dass er sein Training mit Läufen im Cross und Einheiten bis zu zwei Stunden Dauer deutlich intensivieren müsse. Letztlich verzeiht der Osterfelder-Berglauf auch ihm keine unvollkommene Vorbereitung.