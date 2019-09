Fußball-Landesliga Schleswig : Schwarzer Tag für Reher

FC verliert auf eigenem Platz in Puls gegen Kronshagen mit 0:4

von Reiner Stöter

22. September 2019, 14:00 Uhr

Puls | Es gibt Tage, an denen es einfach nicht läuft. Einen solchen hatte der FC Reher/Puls und insbesondere Andre Albers beim 0:4 (0:1) in der Fußball-Landesliga Schleswig gegen den TSV Kronshagen erwischt. Dem FC-Kapitän versprang mehrfach der Ball, was ihm sonst höchst selten passiert. Diesmal klebte ihm das Pech förmlich an den Stiefeln, weshalb er sie nach der Partie gefrustet in die Mülltonne warf.

Kapitale Abwehrfehler

Die deutliche Niederlage war aber nicht dem Kapitän anzukreiden, denn dafür waren vornehmlich kapitale Abwehrschnitzer verantwortlich, durch die die Kronshagener zu den Treffern zum 0:1 und 0:2 förmlich eingeladen wurden. Am Ende war der Sieg der Gäste allerdings hochverdient, denn sie hatten die bessere Spielanlage und ein deutliches Chancenplus. Vor allem der schnelle Malte Andres hielt die FC-Defensive bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden gehörig auf Trab. Andres hatte auch die erste Riesenchance der Kronshagener, als er allein auf Torhüter Erik Wolfsteller zusteuerte, diesen auch überwand, sein Schuss aber noch von Gerryt Rathke von der Linie gekratzt wurde. An Wolfsteller, der die Stammkeeper Rohweder (verletzt) und Niebuhr (dienstlich verhindert) vertreten musste, lag es übrigens nicht, dass der FC am Ende klar unterlag.

Viele Fehlpässe

Während Reher/Puls im Angriff aufgrund vieler Fehlpässe harmlos blieb, konterten die Gäste immer wieder gefährlich. Trotzdem benötigten sie die Hilfe von Andreas Tank, der bei einem Abwehrversuch mit Julian Büch den eigenen Mann anschoss, von dem der Ball genau vor die Füße von Andre Kutscher prallte, der mit einem trockenen Schuss das 0:1 erzielte. Die Gastgeber hatten vor der Pause lediglich zwei Kopfballchancen von Andre Albers, bezeichnenderweise nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach Freistößen.

Hattrick von Bertermann

Im zweiten Durchgang steigerte sich der FC, ließ den Gästen nicht mehr so viele Freiräume und biss sich in der gegnerischen Spielhälfte fest. Ein Fernschuss von Mirko Göttsche und eine Riesenchance von Andre Albers, der den Ball ca. fünf Meter vor dem Tor nicht richtig traf, hätten zum Ausgleich führen können. Mitten in dieser Drangphase jedoch ein erneuter Aussetzer, diesmal an der Mittellinie von Julian Büch. Luca Bertermann steuerte allein auf Wolfsteller zu und ließ diesem keine Chance – 0:2. Damit war die Partie quasi entschieden. Die Gäste hatten jedoch Appetit auf mehr Treffer, setzten weitere gefährliche Konter, bei denen Bertermann noch zweimal erfolgreich war und somit einen echten Hattrick erzielte. So leicht wie in Puls, dürfte ihm das Toreschießen allerdings noch nie gefallen sein.