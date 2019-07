KFV Westküste betritt Neuland : Schiri-Anwärter in Schule ausgebildet

Alle neun Schüler bestehen Prüfung in Burg

von Reiner Stöter

09. Juli 2019, 16:46 Uhr

Burg | Neuland hat der Schiedsrichterausschuss des Kreisfußballverbandes Westküste betreten. Erstmals wurde ein Anwärterlehrgang an einer Schule durchgeführt. Im Rahmen einer Projektwoche der Gemeinschaftsschule Burg hatten Schüler die Möglichkeit unter Aufsicht des langjährigen Schiedsrichters Marc Duchow die erforderlichen Regeln zu lernen, um am Ende, nach erfolgreicher Lauf- und Regelprüfung,

den Schiri-Ausweis zu erhalten. Dafür hatte Duchow mit Klaus Lehnert (Wöhrden) und Michael Brucherseifer (Schenefeld) zwei erfahrene „Schiri-Hasen“ an seiner Seite. In 25 Lerneinheiten erhielten die neun teilnehmenden Schüler Einblicke in alle Facetten der Schiedsrichterei. Dabei griffen die drei teilweise launisch, aber auch manchmal sehr direkt auf ihr breites Repertoire an Wissen und Erlebnissen zurück und zogen die Jugendlichen so in ihren Bann. Kein Wunder, dass alle am Ende die Prüfung bestanden hatten.

Der Anwärterlehrgang war damit ein voller Erfolg, so dass der Vorsitzende des Schiriausschusses Oliver Günther nun hofft, auch künftig Lehrgänge an Schulen stattfinden lassen zu können.