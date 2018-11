Fussball-Kreisliga West : Schenefeld will Spitze behalten

TS-Mittelfeldspieler Sebastian Scholz tippt auf 3:0-Sieg für sein Team in St. Michel

von shz.de

29. November 2018, 14:58 Uhr

Von der Papierform die einfachste Aufgabe hat am letzten Spieltag des Kalenderjahres in der Fußball-Kreisliga West Tabellenführer TS Schenefeld (37 Punkte) zu bestreiten. Die Wilmann-Elf kann dabei mit einem Sieg beim Vorletzten FC St. Michaelisdonn (3) die 40-Punkte-Marke knacken. Auf Verfolger Alemannia Wilster (36) wartet bei der SG Eiderstedt eine kniffligere Hürde. Auch der Heider SV II (32) hat mit TuS Krempe eine härtere Nuss zu knacken. Ebenso Merkur Hademarschen mit dem SSV Lunden. Außerdem braucht der TSV Lägerdorf II (32) eine gute Tagesform. um den TSV Buchholz zu bezwingen. Über den 18. Spieltag blicken wir diesmal mit dem Schenefelder Sebastian Scholz (22).



VfR Horst II – Fortuna Glückstadt (Sbd. 12 Uhr). „Auch wenn sich die Glückstädter in den beiden letzten Partien gegen tabellarisch schlechtere Teams nicht durchsetzen konnten, bin ich sicher, dass sie in Horst einen Sieg einfahren werden.“

Tipp: 1:2



TSV Heiligenstedten – Neuenkirchener SC (Sbd. 14 Uhr). „Die Heiligenstedtener haben einen richtig guten Lauf, sind seit acht Spielen ungeschlagen. Gegen kämpferisch starke Neuenkirchener werden sie sich knapp durchsetzen.“

Tipp: 2:1



SG Eiderstedt – Alemannia Wilster (Sbd. 14 Uhr). „Die Eiderstedter werden alles versuchten, um die Punkte zu Hause zu behalten, aber die Offensive der Wilsteraner ist zu stark. Alemannia gewinnt das Spiel.“ Tipp: 1:3



Rot-Weiß Kiebitzreihe – TSV Nordhastedt (Sbd. 14 Uhr). „In Kiebitzreihe gehe ich von einer ausgeglichenen Begegnung aus. Beide Teams werden jeweils einen Zähler einfahren.“ Tipp: 2:2



Heider SV II – TuS Krempe (So. 14 Uhr). „Bei den Heidern kommt es immer darauf an, ob Spieler der ersten Mannschaft im Team stehen. Ich glaube aber, dass die Kremper das Zeug dazu haben, einen Sieg zu erzielen.“ Tipp: 1:2



TSV Lägerdorf II – TSV Buchholz (So. 14 Uhr). „Die Lägerdorfer werden alles versuchen, um vorne in der Tabelle dran zu bleiben. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück werden sie zurück auf die Erfolgsspur gelangen.“ Tipp: 2:0



FC St. Michaelisdonn – TS Schenefeld (So. 14 Uhr). „Wir werden natürlich alles dafür tun, um die Tabellenführung zu halten. Ich hoffe, dass wir unsere spielerische Stärke auch in St. Michel auf den Platz bringen.“ Tipp: 0:3



Merkur Hademarschen – SSV Lunden (So. 14 Uhr). „Auch wenn wir natürlich auf einen Ausrutscher der Hademarscher hoffen, glaube ich, dass sich der SV Merkur gegen Lunden zu Hause knapp durchsetzen wird.“ Tipp: 3:2