Fußball-Kreispokal : Schenefeld und Edendorf sorgen für Überraschung

TS wirft Verbandsligist Heiligenstedten raus / ESV bezwingt Burg in Verlängerung / Lägerdorf nur 1:0 in Wilster

Avatar_shz von Gunther Schöniger, Michael Lemm, Reiner Stöter

03. September 2020, 11:40 Uhr

Itzehoe | In der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals blieben zwei Favoriten auf der Strecke. Verbandsligist TSV Heiligenstedten scheiterte mit 0:2 beim Kreisligisten TS Schenefeld und Kreisligist FC Burg musste in der Verlängerung beim A-Klässler Edendorfer SV die Segel streichen. Landesligist TSV Lägerdorf setzte sich nur knapp mit 1:0 bei Alemannia Wilster durch.

Edendorfer SV – FC Burg 2:0 (0:0, 0:0) n. V.

„Ich kann meiner Mannschaft nur ein dickes Kompliment machen. Heute hat man gesehen, was man durch Kampf und Wille erreichen kann“, freute sich Edendorfs Trainer Sevket Kilic. Die Itzehoer spielten stark in der Abwehr, ließen wenig zu und konterten bereits in den regulären 90 Minuten im Ansatz vielversprechend. „Der letzte Pass hat manchmal gefehlt“, so Kilic. Nach einer gelb-roten Karte für den Burger Jan Tiedje (60./ Foulspiel und Reklamieren) bekam der Gastgeber zusätzliche Freiräume, nutzte diese aber erst in der Verlängerung auch aus. Milko Saido Khalil (102.) nach Angriff über die linke Seite und Schuss aus 20 Metern in den Winkel sowie Johann Rylov (110.) nach einem Konter trafen zum 2:0. Mit großer Leidenschaft (Kilic: „Wir wollten unbedingt in die nächste Runde“.) brachten die Edendorfer das Ergebnis über die Zeit.

TSV Neuenkirchen – FC Reher/Puls 1:4 (1:3).

Das Ergebnis täuscht über den wahren Verlauf hinweg. Die Neuenkirchener machten es dem Verbandsligisten nicht leicht. Patrick Griesbach und Tom Schich hätten den Kreisligisten in Führung bringen können, später rettete drei Mal der Pfosten für den Favoriten und Niklas Hamann schoss zudem am leeren FC-Gehäuse vorbei. Lediglich Tom Schich (32.) verwertete für die Neuenkirchener eine Hereingabe von Patrick Griesbach zum zwischenzeitlichen 1:1. Konsequent im Ausnutzen ihrer Torchancen agierten die Reheraner: Mathis Nowak (25.) versenkte eine Flanke von Lasse Dau aus sechs Metern zum 0:1, Dau selbst (40.) traf auf Zuspiel von Timo Albers zum 1:2 und Tom Christ (41.) wiederum auf Vorarbeit von Timo Albers netzte zum 1:3 ein. Nach einer Stunde Spielzeit schloss erneut Christ einen Konter über Julian Büch und Lasse Dau mit dem dann vorentscheidenden 1:4 ab.



TS Schenefeld – TSV Heiligenstedten 2:0 (2:0).

In einem packenden, schnellen Pokalspiel, in dem es hin und her ging, boten die Schenefelder vor allem kämpferisch eine starke Partie und zogen verdientermaßen in die nächste Runde ein. „Wir haben dem Verbandsligisten schnell den Schneid abgekauft und unter dem Strich den größeren Siegeswillen gezeigt“, resümierte TS-Sprecher Marco Maurer. Mit Toren von Yannick Wulf (16.), der eine Querablage von der rechten Seite verwertete, und Dennis Manthei (28.) mit seinem ersten Liga-Treffer stellte der Gastgeber relativ schnell die Weichen. Jesko Willmann (7.) hatte zuvor bereits eine hundertprozentige Chance für die TS vergeben. In der Folgezeit behielten die Schenefelder das Geschehen ohne weitere große Chancen im Griff. Die einzige gefährliche Offensivaktion der Heiligenstedtener hatte Alexander Gottselig (81.), er schoss aussichtsreich jedoch am Tor vorbei.

TV GH Wrist – SV Heiligenstedtenerkamp 1:0 (1:0).

Als einziger B-Klässler buchten die Wrister das Ticket in die nächste Runde. Der Sieg war nach Auskunft von GH‐Obmann Andree Krüger mehr als verdient. „Wir haben das Spiel dominiert, aber unsere Chancen nicht genutzt. “ Zur Pause habe sein Team schon 3:0 oder 4:0 führen können. Kurios, dass der entscheidende Treffer durch Nils Jakobeit (16.) eher glücklich fiel. Der Wrister schoss zunächst den Kamper Torhüter Kevin Kruck an, ehe der Ball den Weg in die Maschen fand. Weil die Partie auch im zweiten Durchgang eng war, wurde es gelegentlich hitzig. Allerdings schwächten sich die Gäste durch Gelb-Rot gegen Jannic Maruhn (65.) und Rot gegen Rene Schoepel (73.) selbst.

SV Alemannia Wilster – TSV Lägerdorf 0:1 (0:1).

Zunächst schien es, als wollten die TSVer die Gastgeber komplett an die Wand spielen. Der Landesligist drückte von Beginn an auf das Tempo und dominierte die erste Häl e. Die hochverdiente Führung erzielte Edwart Jauk (12.) mit einem verwandelten Foulelfmeter. Zuvor hatte Wilsters Lasse Kalweit TSV-Angreifer Jonah Baum zu Fall gebracht. Weitere gute Gelegenheiten der Gäste durch Merten Kunter (10.), Lasse Engel (20.), Yanneck Kuhr (32.), Bastian Peters (36.) und Torge Kunter (40.) vereitelte der starke Alemannen‐ Torhüter Ricco Wilkens. Nach Wiederbeginn legten die Wilsteraner den Respekt ab und kamen durch Tim‐Ole Appel (49.) zur einzigen echten Chance der Partie. Im selben Maße, wie Wilster an Selbstvertrauen gewann, verloren die Lägerdorfer ihre Linie. Erst in der Schlussphase spielte der TSV wieder erfolgversprechend nach vorn, scheiterte aber erneut durch Lasse Engel (82.), Torge Kunter (89.) und Bastian Peters (90+4) am überragenden Wilkens. Der SVA drängte in der Nachspielzeit auf den Ausgleich, fand aber kein Durchkommen. „Wir haben den Gegner in der ersten Halbzeit am Leben gelassen. Da haben wir versäumt, das zweite Tor zu machen “, resümierte Lägerdorfs Coach Jörn Skottke . „So blieb es bis zum Schluss unnötig eng, eigentlich hat meine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht.“ Zufrieden war mit seinem Team auch SVA-Trainer Marc Rehan. „Wir haben vor allem nach der Pause mutiger und auch häufiger mal den richtigen Pass gespielt. Unter dem Strich war der Sieg natürlich verdient, auch im zweiten Durchgang hat unser Keeper Ricco Wilkens richtig stark gehalten.“

SV Wellenkamp – TSV Brokstedt 1:7 (1:1).

„Erste Halbzeit top, zweite Hälfte flop“, fasste Wellenkamps neuer Trainer Jörn Bischl das Geschehen aus seiner Sicht zusammen. Nachdem Fabio Krüß den Kreisligisten aus Brokstedt mit einem Eigentor unfreiwillig in Führung gebracht hatte (32.), glich Matthias Sauthof wenig später für die Gastgeber aus (35.). In dem ausgeglichenen ersten Durchgang war Brokstedts Michel Pulss mit einem Elfmeter an SVW-Keeper Bastian Brandt gescheitert. Im zweiten Durchgang hatten die Wellenkamper dann nicht mehr viel entgegenzusetzen. Jan van Marum (54.), Michel Pulss (58.), Timm Sienknecht mit einem lupenreinen Hattrick (60., 73. und 81.) und Torben Hendrischke schossen einen klaren Sieg für Brokstedt heraus.

SC Hohenaspe – VfR Horst 0:3 (0:0).

„Es war ein souveräner Sieg meiner Mannschaft aufgrund einer starken Vorstellung in der zweiten Halbzeit“, resümierte Horsts Trainer Florian Rammer. Im ersten Durchgang fand sein Team aber noch kein Durchkommen gegen die tiefstehenden Hohenasper. Als der Kreisligist im zweiten Durchgang etwas mutiger nach vorn spielte, nutzten die Gäste dies eiskalt aus. Tony Koch konterte gegen die aufgerückten Gastgeber zum 0:1 (53.). Maximilian Trautmann vergab danach frei vor VfR-Keeper Yannis Horvath die Riesenmöglichkeit für die Gastgeber. zum Ausgleich. Adem Aydogan sorgte jedoch wenig später mit zwei sehenswerten Treffern zum 0:3 (70.,72.) für die Entscheidung. Kurz vor Schluss hatte Aydogan sogar die Möglichkeit zum Hattrick, zielte jedoch über das Tor. Hohenaspe gab sich nie auf, hatte auch noch Möglichkeiten durch Lasse Storm und Vladimir Mostovoj, doch Yannis Horvath hielt seinen Kasten sauber.