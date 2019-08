Fußball-Kreisliga West : Schenefeld stoppt Burger Torhunger

TS unbeeindruckt vom hohen Auftaktsieg des FC / Erneute Schlappe für Fortuna Glückstadt

von shz.de

08. August 2019, 11:15 Uhr

Itzehoe | Vier Mannschaften haben in der Fußball-Kreisliga West nach dem zweiten Spieltag noch eine „weißte Weste“. Darunter die TS Schenefeld, die mit 3:1-Toren den zweiten Sieg gegen den FC Burg perfekt machte. Überraschend noch ohne Zähler ist Fortuna Glückstadt eine von vier Mannschaften mit null Punkten. Gegen Merkur Hademarschen gab es eine 1:4-Pleite. Den Tageshöchstsieg verbuchte am Mittwochabend Alemannia Wilster mit 7:0 in Nordhastedt.



TSV Nordhastedt – Alemannia Wilster 0:7 (0:3). Mit einem Kantersieg am Mittwochabend in Nordhastedt kehrten die Alemannen schnell wieder auf die Erfolgsspur zurück, nachdem der Auftakt am vergangenen Sonntag (2:3 gegen Schenefeld) noch ohne einen zählbaren Erfolg geblieben war. Bereits nach 21 Spielminuten und Toren von Lasse Kalwat (5.), Kenney Beetz (17.) und Dominic Bürger (21.) waren die Weichen gestellt. Pius Andresen (51.), erneut Kenney Beetz (60.), Nordhastedts Daniel Franz (77.) mit einem Eigentor und Nico Tobias (82.) bauten den Vorsprung nach der Pause deutlich aus.





Tore: 0:1 Kalwat (5.), 0:2 Beetz (17.), 0:3 Bürger (21.), 0:4 Andresen (51.), 0:5 Beetz (60.), 0:6 Franz (77./Eigentor), 0:7 Tobias (82.).



Fortuna Glückstadt – Merkur Hademarschen 1:4 (0:3). Auch in Glückstadt war nach knapp einer halben Stunde bereits eine Vorentscheidung gefallen. Lukas Wiese (10.) und Arne Burmeister (15., 28.) hatten den Schwung aus Merkurs Begegnung vom ersten Spieltag gegen Buchholz (5:1) mitgenommen und die Elbestädter in die Schranken verwiesen. Nach dem Wechsel konnte Jonah Baum (65.) zwar auf 1:3 verkürzen, doch zu mehr reichte es für die Schmidt-Elf gegen permanent mit neun Spielern verteidigende Hademarschener nicht. In der Nachspielzeit erhöhte Benedikt Stotz (90. +3) für Merkur auf 4:1. „Wir haben im Momment ein kleines Leistungsloch. Es fehlt die geistige Frische“, sagt Fortuna-Trainer Detlef Schmidt.





Tore: 0:1 Wiese (10.), 0:2 Burmeister (15.), 0:3 Burmeister (28.), 1:3 Baum (65.), 1:4 Stotz (90. +3).



TS Schenefeld – FC Burg 3:1 (2:1). Die Schenefelder ließen sich vom Burger Auftaktsieg gegen Glückstadt (8:4) nicht beeindrucken, knüpften an die Leistung vom Auswärtssieg in Wilster (3:2) an und fuhren ihren zweiten Saisonsieg ein. Yannick Wulf (10.) und Malte Wendt (38.) brachten die Heimelf zwei Mal in Führung, nachdem Niklas Blohm (16.) zwischendurch für die Burger ausgeglichen hatte. Vom Ergebnis her blieb es dann bis in die Schlussphase der Partie hinein knapp. Tobias Grandert (80.) sorgte mit dem 3:1 dann aber für die Vorentscheidung.





Tore: 1:0 Wulf (10.), 1:1 Blohm (16.), 2:1 Wendt (38.), 3:1 Granert (80.).



TSV Buchholz – Heider SV II 1:2 (1:1). Erneute Niederlage für die Buchholzer, die zwar durch Dennis Krauel (27.) nach einer knappen halben Stunde in Front zogen, dann aber noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen mussten. Der neue HSV-Torjäger Mika Kieselbach (41.) traf mit seinem fünften Saisontreffer zum 1:1. Als sich alles schon auf ein Remis eingestellt hatte, schlug der Heider noch einmal zu. In der 87. Minute netzte Kieselbach auch zum 1:2 ein und bescherte seiner Mannschaft damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.





Tore: 1:0 Krauel (27.), 1:1 Kieselbach (41.), 1:2 Kieselbach (87.).



TSV Büsum – Ostroher SC 1:2 (0:2). Das Dithmarscher Derby entschied der Aufsteiger beim Verbandsliga-Absteiger für sich. Bjarne Peters (10.) und Kevin Klein (24.) legten den Grundstock für den OSC-Erfolg bereits in der Anfangsphase. Dem hatte die Nordsee-Elf in der zweiten Hälfte nur noch den Anschlusstreffer von Alexander Dau (73.) entgegen zu setzen. Der Büsumer Fehlstart mit dem Rutsch ans Tabellenende ist damit unumstößliche Tatsache.





Tore: 0:1 Peters (10.), 0:2 Klein (24.), 1:2 Dau (73.).



SpVgg Holstein-West 19 – SSV Nübbel 2:3 (1:1). Die Führung des SSV nach knapp einer halben Stunde durch Tim Rathjens (28.) glich Marc Dethlefs (44.) per Elfmeter noch vor dem Wechsel aus. Nach der Pause zogen die Gäste dann auf 3:1 davon. Erneut Tim Rathjens (55.) und Rene Richert (68.) sorgten für die Tore der Rendsburg-Eckernförder. Julian Hansen (75.) brachte die Hausherren zwar noch einmal auf 2:3 heran, doch zum Ausgleich reichte es dann nicht mehr.





Tore: 0:1 Rathjens (28.), 1:1 Dethlefs (44./Foulelfmeter), 1:2 Rathjens (55.), 1:3 Richert (68.), 2:3 Hansen (75.).

Gelb-Rot: Marc Dethlefs (Holstein-West/66./wdh. Foulspiel).



Rot-Weiß Kiebitzreihe – SV Hemmingstedt 1:1 (1:0). Die „Kiebitze“ warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen Aufsteiger SV Hemmingstedt reichte es am Mittwochabend nur zu einem Unentschieden. RWK versäumte die Führung durch Jannik Bärthel (16.) nach einer Viertelstunde auszubauen. Da die Hemmingstedter jedoch im Verlaufe des Spiels mehrere gute Chancen verzeichneten, war der Treffer zum 1:1 durch Chris Hoffmann (71.) durchaus verdient.





Tore: 1:0 Bärthel (16.), 1:1 Hoffmann (71.).





So geht es weiter

Bereits am heutigen Freitagabend gehen TuS Jevenstedt II und der FC Burg (Anpfiff: 19.15 Uhr) in den dritten Spieltag. Tabellenführer Merkur Hademarschen trifft am Sonnabend in Brunsbüttel im Rahmen der Saisoneröffnung des Kreisfußballverbandes Westküste um 17 Uhr auf den TSV Nordhastedt. Am Sonntag sind vier der fünf Steinburger Vertreter im Einsatz. Bereits um 13 Uhr kommt es zum Derby zwischen dem TSV Lägerdorf II und Alemannia Wilster. Zwei Stunden später erwartet die TS Schenefeld den Heider SV II und Fortuna Glückstadt den Ostroher SC. Das Spiel von Rot-Weiß Kiebitzreihe beim TSV Büsum findet erst am 3. Oktober statt.