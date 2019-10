Fussball-Kreisliga West : Schenefeld rettet noch einen Punkt

Die TSS und Hemmingstedt liefern sich einen aufregenden Kampf. Niederlagen kassieren Lägerdorf II, Wilster und Kiebitzreihe.

13. Oktober 2019, 18:56 Uhr

TuS Jevenstedt II – TSV Buchholz 3:2 (1:1)

„Wir sind absolut happy, meine Mannschaft hat eine geile Moral gezeigt", freute sich am späten Freitagabend TuS-Trainer Torben Pahl über den Heimerfolg. Der Gastgeber lag in der zweiten Halbzeit schon 1:2 zurück und verlor in der 65. Spielminute zudem Fabian Möller, der aufgrund einer Unsportlichkeit die gelb-rote Karte gesehen hatte. In Unterzahl rissen die Jevenstedter die Partie noch aus dem Feuer. Jan Pukallus verwandelte in der 69. Minute einen an Sebastian Degener verwirkten Foulelfmeter und erzielte in der 75. Minute mit einem Sonntagsschuss aus 25 Meter unter die Latte auch das Siegtor. Die Buchholzer hatten zuvor durch Dennis Krauel (39.) und Sven Sommer (46.) getroffen. Das TuS-Führungstor in der 11. Minute ging auf das Konto von Albert Krause.



Tore: 1:0 Krause (11.), 1:1 Krauel (39.), 1:2 Sommer (46.), 2:2 Pukallus (69./FE), 3:2 Pukallus (75.). Gelb-Rot: Möller (65./TuS/Unsportlichkeit).

FC Burg – RW Kiebitzreihe 8:0 (2:0)

In einem von der ersten Minute an dominant geführten Spiel verzeichnete der FC viele Chancen. „Der Sieg hätte noch deutlich höher ausfallen können“, sagte Burgs Ligaobmann Sven Grund. Von RWK kam kaum Gegenwehr. „Aber man muss sagen, die Kiebitzreiher waren ein fairer Verlierer. Es gab im gesamten Spiel keine gelbe Karte“, lobte Grund die Steinburger für ihr anständiges Verhalten. Yannik Schultz (4., 42.) legte vor der Pause eine 2:0-Führung des FC vor, die Peter Laursen (49.), erneut Schultz (58.), Till Paustian (60.) und Morten Paulsen (70., 78.) im zweiten Durchgang auf 7:0 ausbauten. Der achte Treffer (Pascal Wendt, 83.) war ein Kiebitzreiher Eigentor. Tore: 1:0 Schultz (4.), 2:0 Schultz (42.), 3:0 Laursen (49.), 4:0 Schultz (58.), 5:0 Paustian (60.), 6:0 Paulsen (70.), 7:0 Paulsen (78.), 8:0 Wendt (83./Eigentor).

Merkur Hademarschen – SSV Nübbel 2:3 (1:1)

Der SSV agierte mit langen Bällen. Julian Möller (7.), Alexander Ermeling (58.) und Tim Rathjens (76.) brachten den SSV bei einem Gegentor von Benedikt Stotz (34.) mit 3:1 in Front. Zum Ende hielt Merkur-Keeper Tim Laskowski seine Mannschaft im Spiel, als er einen Elfmeter von Alexander Ermeling parierte. Nach dem 2:3 (Tilman Hein, 85./Handelfmeter) reklamierten die Hausherren in der Endphase nach Foulspiel an Janis Willmann erneut auf Strafstoß für sich, den aber gab es nicht. Tore: 0:1 Möller (7.), 1:1 Stotz (34.), 1:2 Ermeling (58.), 1:3 Rathjens (76.), 2:3 Hein (85./Handelfmeter).

TSV Lägerdorf II – TSV Büsum 3:4 (2:1)

Was für eine bittere Niederlage für die Lägerdorfer Zweite. „Das war mega-ärgerlich für meine Jungs, aber es ist einfach eine Schwäche von uns, dass wir Standards gegen uns nicht verhindern“, schilderte Gastgeber-Trainer Thomas Garczarek. Die Hausherren führten zunächst mit 2:0 (Andrej Jauk und Dennis Staade, 13., 31.) und kamen nach den Büsumer Gegentoren (Lukas Jasper, Leif Ampting, 35., 76.) noch einmal zurück. Matthis Willmann (81.) erzielte mit dem 3:2 erneut die Führung. Zwei Freistöße durch Matthias Holst und Alexander Dau (90., 90. +2) brachten das Nordsee-Team auf die Siegerstraße. Tore: 1:0 Jauk (13.), 2:0 Staade (31.), 2:1 Jasper (35.), 2:2 L. Ampting (76.), 3:2 Willmann (81.), 3:3 Holst (90.), 3:4 Dau (90. +2).

TS Schenefeld – SV Hemmingstedt 4:4 (1:3)

Von einem aufregenden Spitzenspiel sprach TSS-Sprecher Patrick Baade. Der Gastgeber lag zur Pause schon verdientermaßen mit 1:3 zurück, ehe sich die Schenefelder mit Beginn des zweiten Durchganges daran machten, den Rückstand wieder aufzuholen. Yannick Wulf, Sascha Bruder und David Wedel drehten die Partie. Schlussendlich musste die TSS noch den Ausgleich zum 4:4 hinnehmen. „Am Ende ein gerechtes Ergebnis“, sagte Baade. Tore: 0:1 Krüger, 0:2 Marco Bojens, 1:2 Krause (Elfmeter), 1:3 Fiebelkorn, 2:3 Wulf, 3:3 Bruder, 4:3 Wedel, 4:4 Baggendorf.

SVA Wilster – SpVgg Holstein-West 19 1:3 (1:1)

Die Alemannen versäumten es, nach dem Führungstor durch Linus Andresen (13.) einen zweiten Treffer nachzulegen. Dennoch war der Ausgleich (Dominik Kuhr, 32./FE) nicht unverdient. Mit einem abgefälschten Glücksschuss brachte Marc Dethlels (55.) den Tabellenführer in Front. Danach drängte der SVA aus den Ausgleich und schien dem 2:2 nahe. Ein Konter, der zu einem erneuten Elfmeter führte und von Dominik Kuhr (85.) wiederum sicher verwandelte, brachte die Entscheidung zugunsten der SpVgg Holstein.



Tore: 1:0 L. Andresen (13.), 1:1 Kuhr (32./Foulelfmeter), 1:2 M. Dethlefs (55.), 1:3 Kuhr (85./Foulelfmeter).





Weiter spielten

Heider SV II – Ostroher SC 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Sinzel (12.), 2:0 Kieselbach (23.), 3:0 Ehlers (45. +1/Eigentor), 4:0 Peters (49.), 5:0 Kieselbach (59.), 6:0 Thomssen (60.), 7:0 Kieselbach (80.), 8:0 Mittelbach (86.).

Die Lage

Holstein West (25 Zähler) hat die Spitze in Wilster mit einem 3:1-Erfolg verteidigt. Dahinter rangiert jetzt der Heider SV II (24/8:0 gegen Ostrohe) auf Rang zwei. Platz drei hält der SV Hemmingstedt (23/4:4 in Schenefeld), während sich der FC Burg (22/8:0 gegen Kiebitzreihe) auf Platz vier verbesserte. Einen Rückschlag gab es für Merkur Hademarschen (22/2:3 gegen Nübbel). Auf Position sechs fiel die TS Schenefeld (21) zurück. Glückstadt (8., 16) blieb durch den Ausfall in Nordhastedt spielfrei. Lägerdorf II (9./15/3:4 gegen Büsum) und Wilster (11./14) blieben ohne Punkte.