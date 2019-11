Fussball-Kreisliga West : Schenefeld reicht eine gute Hälfte

Die TSS gewinnt 4:1 gegen TSV Lägerdorf II, Wilster gewinnt 1:0 in Glückstadt.

Avatar_shz von shz.de

03. November 2019, 18:20 Uhr

TuS Jevenstedt II – TSV Nordhastedt 2:5 (1:1)

Bis zur Pause war die Welt bei der Jevenstedter Zweiten noch halbwegs in Ordnung. Janni Kaak (42.) hatte die frühe Führung der Nordhastedter (Sascha Witt, 9.) ausgeglichen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs nahm das Schicksal für den Gastgeber dann aber seinen Lauf. Timm Sickmann (48.), Timm Peters (53.) und Peer Haulsen (59.) erzielten für den Gast innerhalb von zwölf Minuten drei Tore. Moritz Barfknecht (81.) legte in der Endphase zum 1:5 nach. Der zweite Gegentreffer des TuS II durch Albert Krause (86.) vom Elfmeterpunkt hatte nur noch statistischen Wert. Für die Nordhastedter war es ein Befreiungsschlag nach zuvor fünf Niederlagen. Tore: 0:1 Witt (9.), 1:1 Kaak (42.), 1:2 Sickmann (48.), 1:3 Peters (53.). 1:4 Haulsen (59.), 1:5 Barfknecht (81.), 2:5 Krause (86./Foulelfmeter).

SV Hemmingstedt – SSV Nübbel 3:0 (2:0).

Die Hemmingstedter bewahrten sich ihre Chance, oben in der Tabelle weiterhin ein Wörtchen mitzureden. Bereits zur Pause hatten Torjäger Jann-Ole Fiebelkorn (26.) per Elfmeter und Chris Hoffmann (41.) zum 2:0 für den Gastgeber getroffen. Spätestens mit dem dritten Treffer durch Marco Bojens (70.) war der Deckel drauf. Tore: 1:0 Fiebelkorn (26./Foulelfmeter), 2:0 Hoffmann (41.), 3:0 Bojens (70.).

TSV Büsum – Merkur Hademarschen 2:1 (2:0)

Die Büsumer sorgten mit zwei frühen Toren durch Alexander Dau (7.) und Philipp Groß (15.) schnell für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Benedikt Stotz (39.) verkürzte zwar noch vor der Pause, doch trotz Überzahl aufgrund einer gelb-roten Karte für einen Büsumer Spieler ab der 60. Minute gelang es den Hademarschern nicht, die Niederlage noch abzuwenden. Tore: 1:0 Dau (7.), 2:0 Groß (15.), 2:1 Stotz (39.).

SpVgg Holstein-West – Heider SV II 3:0 (2:0)

Die Spielvereinigung ließ sich auch vom HSV II nicht die Butter vom Brot nehmen und untermauerte die Tabellenführung mit einer sehr effizienten Leistung. Während die Heider versuchten Druck aufzubauen, konterten die Holsteiner über Papenfuß und Torschütze Marcel Hornke in der achten Minute zum 1:0. Der HSV hatte mehr Spielanteile, die Tore machte aber Holstein-West. So auch beim 2:0 (40.) durch Tobias Wiegratz praktisch mit dem zweiten Torschuss im Spiel. Nach der Pause ließ sich der starke SpVgg-Keeper Steinhagen nicht mehr überwinden. Stattdessen netzte Nico Hornke (90.) zum 3:0 ein. Tore: 1:0 M. Hornke (8.), 2:0 Wiegratz (40.), 3:0 N. Hornke (90).

TSV Buchholz – FC Burg 0:4 (0:1)

Einen verdienten Sieg, wenn auch vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch, verbuchten die Burger im Derby beim TSV Buchholz. Spielerisch war der FC das bessere Team. Nach der Halbzeitführung durch einen Treffer von Morten Paulsen (27.) sorgten im zweiten Durchgang Fin Erichson (53.), Niklas Blohm (77.) und Jan Tiedje (83.) mit drei weiteren Toren für den klaren Burger Erfolg. Tore: 0:1 Paulsen (27.), 0:2 Erichson (53.), 0:3 Blohm (77.), 0:4 Tiedje (83.). Bes. Vorkommnis: Yannik Schultz (32., Burg) scheitert mit Elfmeter an TSV-Keeper Timo Heller.

Fortuna Glückstadt – Alemannia Wilster 0:1 (0:0)

In einem schwachen Derby auf Kunstrasen boten beide Mannschaften äußerst magere Fußballkost. Beide Teams agierten nur mit langen Bällen. Nennenswerte Torraumszenen waren Mangelware. Wenn in der 62. Minute Glückstadts Rosskamp nach einem Alemannen-Freistoß und Torwartfehler nichts ins eigene Tor getroffen hätte, wäre die Partie in der Elbestadt wohl torlos ausgegangen. Tore: 0:1 Rosskamp (62./Eigentor).

TS Schenefeld – TSV Lägerdorf II 4:1 (4:0)

Mit einer deutlichen Spieldominanz von der ersten Minute an überrollten in der ersten Halbzeit die Schenefelder die Lägerdorfer Zweite. Yannick Wulf (1., 42.), Jannik Willmann (9.) und Boris Krause (39.) sorgten für klare Verhältnisse. Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Schenefelder einige Gänge zurück und überließen den Lägerdorfern das Kommando. Die TSV-Zweite nutzte Nachlässigkeiten der TSS dann aber nur noch durch Alexander Hastigsputh (50.) zu einem Gegentreffer. Tore: 1:0 Wulf (1.), 2:0 Willmann (9.), 3:0 Krause (39.), 4:0 Wulf (42.), 4:1 Hastigsputh (50.).

Die Lage

Mit einem glatten 3:0-Erfolg über den ärgsten Verfolger Heider SV II hat sich die SpVgg Holstein-West die „Halbzeitmeisterschaft“ gesichert. Hinter dem HSV festigten der SV Hemmingstedt (29, 3:0 gegen den SSV Nübbel) und der FC Burg (28, 4:0 in Buchholz) die Ränge drei und vier. Fünfter bleibt die TS Schenefeld (28), die sich gegen den TSV Lägerdorf II mit 4:1 durchsetzte. Einen Sprung auf Rang sieben gelang Alemannia Wilster (21) nach dem knappen 1:0-Sieg im Derby bei Fortuna Glückstadt. Das Spiel von RW Kiebitzreihe in Ostrohe fiel aus.