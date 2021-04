Leichtathletik : Scanafeldlauf in Schenefeld ebenfalls abgesagt

Damit sind auch in diesem Jahr schon wieder vier Läufe aus dem Steinburg-Cup gestrichen.

von Michael Lemm

29. April 2021, 17:21 Uhr

Schenefeld | Es ist nicht mehr überraschend, aber jede weitere Absage versetzt dem Steinburger Freizeitsportler einen weiteren kleinen Schlag: Diesmal trifft es den Scanafeldlauf in Schenefeld, der eigentlich im Juni hätte stattfinden sollen. „Das wechselhafte und dynamische Corona-Geschehen lässt eine verantwortungsvolle Planung für den nicht zu. Deswegen haben wir in Absprache mit dem Vorstand der TS Schenefeld beschlossen, den Scanafeldlauf am 12.06.2021 leider abzusagen“, teilt Gerd Hauschildt für das Orgateam mit. Zuvor waren für dieses Jahr bereits Herzhorner Hühnerbrückenlauf, Itzehoer Störlauf und Glückstädter Citylauf als Teil des Hafencups abgesagt worden.