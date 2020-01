Badminton-Verbandsliga : SC Itzehoe zum Kellerduell nach Ladelund

Fällt eine Vorentscheidung im Abstiegskampf ?

10. Januar 2020, 14:29 Uhr

Itzehoe | Nach einem Monat Pause greift der Sportclub Itzehoe wieder in das Geschehen der Badminton-Verbandsliga ein. Nach den zuletzt herben Niederlagen und dem damit verbundenen Abrutschen auf den letzten Tabellenrang, gilt es für die Steinburger im neuen Jahr die Wende zu schaffen.

Auch wenn in der Rückrunde noch sechs Spiele ausstehen, könnte das Spiel heute Nachmittag beim TSV Ladelund bereits vorentscheidenden Charakter im Abstiegskampf haben.

Die Nordfriesen liegen in der Tabelle nur einen Zähler vor den Steinburgern auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Im Hinspiel konnten die Störstädter vor heimischem Publikum in einer spannenden Begegnung mit 5:3 ihren einzigen Saisonsieg einfahren. Gelingt dies erneut, könnte sich der SCI mit einem Schlag zurückmelden und die Teams aus Ladelund und Gettorf auf die hinteren Ränge verdrängen.

Bei einer erneuten Pleite hingegen würde das rettende Ufer für die Itzehoer in weite Ferne rücken, da in den nächsten Wochen erstmal wieder Spiele gegen die Topteams der Liga auf dem Programm stehen. Spielbeginn in der Sporthalle am Sportplatz in Ladelund ist heute um 16 Uhr.